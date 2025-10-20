Greta Thunberg: La activista revela todos los abusos que recibió por parte del ejército Israelí

La activista climática Greta Thunberg ha puesto el foco en la brutalidad que sufrió bajo custodia israelí. En una revelación que ha conmocionado a la comunidad internacional, la joven sueca describió los cinco días de maltratos y humillaciones que vivió tras su participación en la flotilla humanitaria que intentó llevar ayuda a Gaza.

La denuncia, que se suma a las voces que claman por la situación en la región, ha sido publicada en medios locales y expone una escalofriante cara de la detención.

¿Qué fue lo que reveló Greta Thunberg sobre los abusos del ejército Israelí?

Greta Thunberg relató una serie de agresiones físicas y psicológicas que, según su versión, ocurrieron mientras estuvo detenida a principios de este mes. Entre las revelaciones más impactantes se encuentran:

Violencia física: La activista detalló que fue golpeada, pateada y arrastrada por el suelo pavimentado en el puerto de Ashdod. Describió cómo una bandera israelí le tocaba la cara mientras la agredían y que incluso los guardias se tomaron selfies con ella, atada.

Abuso psicológico: Contó que los guardias se burlaban de ella en sueco y pisotearon su característico gorro de rana. Además, narró la angustia de ser obligada a permanecer sentada bajo el sol sin agua ni comida, mientras la tripulación de la flotilla veía cómo desechaban medicinas esenciales (para el corazón, cáncer e insulina) junto con alimentos que pretendían llevar a Gaza.

Amenazas con gas: La activista mencionó que los guardias usaron amenazas con gas contra ella y otros detenidos.

Greta Thunberg enfatizó que lo que ella y sus compañeros vivieron es “solo una mínima parte de lo que experimentan los palestinos todos los días”, subrayando la gravedad de la crisis de derechos humanos en la zona.

¿Por qué detuvieron a Greta Thunberg?

La detención de Greta Thunberg y otros voluntarios ocurrió cuando el ejército israelí interceptó la flotilla humanitaria Global Sumud a principios de este mes. El objetivo de la flotilla era romper el bloqueo impuesto por Israel a la entrada de alimentos y medicinas a tierras palestinas.

Las fuerzas israelíes, encapuchadas y armadas, abordaron las embarcaciones, deteniendo a los participantes, entre los que había médicos, estudiantes y parlamentarios, además de la propia Greta Thunberg.

Además, han criticado fuertemente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia por no haber actuado con la diligencia necesaria para proteger los derechos de sus ciudadanos detenidos.

Las impactantes declaraciones de Greta Thunberg no solo denuncian la violencia durante su detención, sino que de acuerdo con la misma, no quiere desviar la atención hacia las miles de personas en Gaza (incluidos niños) que están detenidas “sin juicio y probablemente siendo torturadas”. La activista climática Greta Thunberg asegura que la falta de empatía y humanidad fue una constante en el trato que recibieron.