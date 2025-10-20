Festival de las Almas 2025 en Valle de Bravo: Fechas y horarios para ver a Río Roma, Aleks Syntek e Inspector EN VIVO
El Festival de las Almas celebra su aniversario 23 con conciertos de Río Roma, Motel, Inspector y otras agrupaciones
Con presentaciones de artistas y agrupaciones como Río Roma, Inspector, Motel, Aleks Syntek y los Teen Tops, el vigésimo tercer Festival de las Almas en el Estado de México se llevará a cabo en Valle de Bravo, como parte de los festejos por el Día de Muertos.
Exposiciones, música, danza, teatro, cine y literatura forman parte de la programación que este año ofrece el festival, de acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.
¿Cuándo es el Festival de las Almas 2025 en Edomex?
El evento comenzará el sábado 25 de octubre y concluirá el domingo 2 de noviembre, con entrada totalmente libre.
Fechas para ver a Río Roma y otros artistas EN VIVO en el Festival de las Almas
De acuerdo con el programa que dio a conocer el festival, habrá talleres, presentaciones de danza, proyecciones, exposiciones y hasta un homenaje a leyendas como Juan Gabriel y un concierto por la Orquesta Sinfónica de Cuautitlán. Pero si lo tuyo es la música en vivo, estos son los actos principales y sus horarios:
- Lunes 27 de octubre: Los Teen Tops a las 20:00 horas en el Jardín Central.
- Miércoles 29 de octubre: Río Roma a las 20:00 horas en el Jardín Central.
- Jueves 30 de octubre: Aleks Syntek a las 21:00 horas en el Jardín Central.
- Sábado 1 de noviembre: Inspector a las 21:00 horas en el Jardín Central.
- Domingo 2 de noviembre: Motel a las 21:00 horas en el Jardín Central.
