Festival de las Almas 2025 en Valle de Bravo: Fechas y horarios para ver a Río Roma, Aleks Syntek e Inspector EN VIVO

Río Roma se presentará en el Festival de las Almas 2025 en el Estado de México.

Con presentaciones de artistas y agrupaciones como Río Roma, Inspector, Motel, Aleks Syntek y los Teen Tops, el vigésimo tercer Festival de las Almas en el Estado de México se llevará a cabo en Valle de Bravo, como parte de los festejos por el Día de Muertos.

Exposiciones, música, danza, teatro, cine y literatura forman parte de la programación que este año ofrece el festival, de acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.

¿Cuándo es el Festival de las Almas 2025 en Edomex?

El evento comenzará el sábado 25 de octubre y concluirá el domingo 2 de noviembre, con entrada totalmente libre.

Inspector llega al #FestivalDeLasAlmas 2025 para encender el corazón de #ValleDeBravo.

Prepárate para bailar, cantar y vivir el ska!

💀 ¡No te lo pierdas!



📅 1 de noviembre | 21:00 horas.

📍 Jardín Central

📅 1 de noviembre | 21:00 horas.

📍 Jardín Central

🎟️ Entrada libre

Fechas para ver a Río Roma y otros artistas EN VIVO en el Festival de las Almas

De acuerdo con el programa que dio a conocer el festival, habrá talleres, presentaciones de danza, proyecciones, exposiciones y hasta un homenaje a leyendas como Juan Gabriel y un concierto por la Orquesta Sinfónica de Cuautitlán. Pero si lo tuyo es la música en vivo, estos son los actos principales y sus horarios:

Lunes 27 de octubre: Los Teen Tops a las 20:00 horas en el Jardín Central.

en el Jardín Central. Miércoles 29 de octubre: Río Roma a las 20:00 horas en el Jardín Central.

en el Jardín Central. Jueves 30 de octubre: Aleks Syntek a las 21:00 horas en el Jardín Central.

en el Jardín Central. Sábado 1 de noviembre: Inspector a las 21:00 horas en el Jardín Central.

en el Jardín Central. Domingo 2 de noviembre: Motel a las 21:00 horas en el Jardín Central.

