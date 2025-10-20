Actor de novelas vive en situación de calle y piden recaudación de fondos para ayudarlo; ¿Quién es Alejandro Landero?

El actor Alejandro Landero fue captado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, viviendo en situación de calle. Esto provocó que miles se preguntaran qué le pasó y cómo ayudar, te contamos qué es lo que está pasando con el caso.

Alejandro Landero Ampliar

¿Quién es Alejandro Landero?

De ser un galán de novelas a una persona en situación de calle, Alejandro Landero es un actor reconocido por allá de la década de los 80 que estaba en casi todos los éxitos televisivos. Entre sus participaciones más recordadas se encuentran:

Rosa Salvaje (1988)

Pasión y Poder (1988)

Monte Calvario (1986)

Blanca Vidal (1982)

Alejandro Landero Ampliar

Además de participar en telenovelas, Alejandro Landero también incursionó en el teatro musical y fue conductor de programas en el canal Once. Aunque no se sabe mucho sobre su vida personal, en 2020 corrió un rumor sobre su fallecimiento, sin embargo, era falso.

Ahora bien, debido a su alejamiento de los reflectores y la vida pública, Alejandro Landero recién volvió a causar polémica debido a su situación actual de vida. Y es que en días recientes, se viralizó un video en redes sociales sobre el actor viviendo en situación de calle, por lo que vecinos comenzaron una colecta para poder ayudarle a cubrir gastos.

¿Por qué Alejandro Landero vive en situación de calle?

De acuerdo con otro video en redes sociales, una persona se le acerca a Alejandro Landero preguntándole respetuosamente por qué habría llegado a esa calidad de vida, a lo que el actor respondió: “estoy pasando una situación difícil, quiero agradecerles la valiosísima ayuda que me están dando. Lo que quiero hacer es viajar a Puerto Vallarta, donde de alguna manera pueda crear un trabajo de concientización acerca de lo que son las discapacidades físicas, visibles y no visibles; de las neurodivergencias como en mi caso, que soy autista y tengo TDA”.

Asimismo, mencionó que por el momento está frente al edificio Condesa por la noche donde consigue quedarse, mientras recibe ayuda para cumplir con su objetivo.