Actor de Televisa trabaja en una tienda de cajero, ¿quién es Daniel Ruenes?

Daniel Ruenes es un actor y modelo colombiano que ha conmovido a toda la comunidad internauta debido a su caso lleno de resiliencia y su búsqueda de sueños. El actor trabajó en proyectos de una de las televisoras más importantes de México y ahora debe trabajar en un Oxxo para sobrevivir. Te contamos quién es y cuál es su historia.

Daniel Ruenes, un caso de resistencia

Desde muy niño, Daniel Ruenes, trabajaba con su abuelo buscando y ayudando a su familia para poder obtener un ingreso extra. Lo cual implica que su infancia no haya sido como la de muchos niños actores en México.

Antes de la pandemia, el colombiano ya tenía campañas de modelaje y su rostro comenzaba a aparecer en distintas portadas editoriales. Mientras terminaba sus estudios, trabajó en una fábrica donde conoció a un fotógrafo que lo traería a México, por lo que no dudó en hacerlo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: “La vida es frágil, chatos”: Carlos Espejel explica por qué tiene parálisis facial | VIDEO

En menos de un año, Daniel Ruenes ya estaba grabando un videoclip con Juanes y Greeicy Rendón, esto fue un parteaguas en su carrera para despegar como nunca. Una vez en México, las puertas comenzaron a abrirse muy rápido y el colombiano, pudo adentrarse al mundo de la moda y la actuación, sin embargo, comenzaron a cerrarse las puertas así de pronto.

"Estoy bien, me siento orgulloso", dijo el actor colombiano Daniel Ruenes, quien ahora trabaja como cajero en un Oxxo de México. pic.twitter.com/FcomBrq4CZ — Virales del mundo (@NuevoVirales) June 10, 2025

Por ende, de la nada se encontraba sin trabajo y sin castings, lo que lo llevó a buscar un sustento de una forma distinta en la que nunca se imaginó. Ahora, para no quedarse en la nada, debe trabajar en un Oxxo.

Aunque para Daniel Ruenes no es un cierre definitivo a sus sueños, sí se encarga de todo el tiempo seguir en búsqueda de castings para no perder la esperanza. Menciona “Sigo en castings y trato de que se me vuelvan a abrir las puertas en el medio. Tengo fé de que todo mejorará”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Quién era Gonzalo Correa, el actor mexicano que estableció un Récord Guinness?