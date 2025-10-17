La SRE lamenta accidente aéreo en Michigan que cobró la vida de tres mexicanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó profundamente el accidente aéreo en Michigan ocurrido ayer en el condado de Clinton, Estados Unidos, que cobró la vida de tres personas, todas de nacionalidad mexicana, a bordo de una aeronave privada con matrícula mexicana.

De acuerdo a los informes, la aeronave sufrió un descenso abrupto desde más de 14 mil pies de altitud antes de impactar, alrededor de las 17:00 horas, cuando se encontraba sobrevolando entre Peacock y Upton.

This evening a Hawker 800XP registered XA-JMR crashed northeast of Lansing approximately 22 minutes after take off from Battle Creek. ADS-B data is available at https://t.co/q2u7GWCQBC pic.twitter.com/yP7sbozGzC — Flightradar24 (@flightradar24) October 17, 2025

Te podría interesar: Estados Unidos revoca visa a 50 políticos de Morena

¿Qué acciones tomó el Consulado de México en Detroit?

Ante la tragedia, el Consulado de México en Detroit activó de inmediato el protocolo de emergencia, estableciendo contacto con el Departamento de Policía de Bath y otras autoridades competentes en Michigan.

La SRE ha informado que ya se ha contactado a las familias de las personas fallecidas, a quienes se les continuará ofreciendo asistencia y acompañamiento durante este difícil proceso.

NOTA INFORMATIVA. “Información relacionada al lamentable accidente aéreo en Míchigan”.https://t.co/Rdbi0ri2Xm pic.twitter.com/eDVfvM7Wsx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 17, 2025

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Las autoridades estadounidenses, incluyendo la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), continúan las pesquisas para determinar si el desplome fue causado por una falla mecánica, error humano o condiciones climáticas.

En sus redes sociales, el aeropuerto internacional Kalamazoo-Battle Creek, que fue desde donde partió la aeronave, extendió sus condolencias ante el accidente ocurrido.

"Nos entristece profundamente saber del trágico accidente aéreo en Bath Township que involucró a una aeronave que partió de Battle Creek. Nuestras más sinceras condolencias están con los familiares, amigos y seres queridos de quienes perdieron la vida. Toda la comunidad de la aviación siente esta pérdida, y nuestros pensamientos están con todos los afectados durante este momento difícil."

Comunicado del aeropuerto internacional de Kalamazoo-Battle Creek Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información