  15 OCT 2025

¡Respeta la Ley! EU multará a quien cruce ilegalmente a ese país

La Embajada de Estados Unidos reitero que las leyes migratorias estadounidenses se aplicarán estrictamente

Socorro Hernández Nieto

La Embajada de Estados Unidos en México anunció que multará con 5 mil dólares a quienes crucen de manera ilegal hacia su territorio, de acuerdo con un vídeo publicado en redes sociales

Nuevas sanciones para migrantes en frontera

Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. ¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias”

—  Dijo David Arizmendi, el vocero de la Embajada

Multa podría aumentar según Seguridad Nacional

El monto base será de cinco mil dólares, aunque la cifra podría aumentar si así lo determina el Secretario de Seguridad Nacional.

El anuncio forma parte de las recientes acciones del gobierno del presidente Trump para endurecer las sanciones contra los migrantes.

