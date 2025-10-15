¡Respeta la Ley! EU multará a quien cruce ilegalmente a ese país
La Embajada de Estados Unidos reitero que las leyes migratorias estadounidenses se aplicarán estrictamente
La Embajada de Estados Unidos en México anunció que multará con 5 mil dólares a quienes crucen de manera ilegal hacia su territorio, de acuerdo con un vídeo publicado en redes sociales
Nuevas sanciones para migrantes en frontera
Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. ¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias”— Dijo David Arizmendi, el vocero de la Embajada
Multa podría aumentar según Seguridad Nacional
El monto base será de cinco mil dólares, aunque la cifra podría aumentar si así lo determina el Secretario de Seguridad Nacional.
El anuncio forma parte de las recientes acciones del gobierno del presidente Trump para endurecer las sanciones contra los migrantes.