Fallece influencer colombiana los 24 años; autoridades investigan causa de muerte

La influyente colombiana Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como "Baby Demoni", falleció a los 24 años en Bogotá. La joven sumaba casi un millón de seguidores en TikTok y 122 mil en Instagram.

Alejandra fue hallada en estado crítico en su domicilio apenas dos días después de someterse a una cirugía estética (liposucción y aumento de senos). Fue trasladada de urgencia al hospital, donde murió al día siguiente, generando gran conmoción entre sus seguidores.

Ampliar

Versión dudosa de la pareja

Su pareja sentimental, identificado como Samor, informó a las autoridades que encontró a Alejandra “haciéndose daño” tras recibir un mensaje alarmante, lo que lo hizo regresar al domicilio después de una discusión. Con ayuda de vecinos, la llevó a urgencias. Samor ha desmentido los rumores que lo acusan de ser el responsable, asegurando contar con pruebas que respaldan su versión y que fue él quien la auxilió.

Sin embargo, amigos cercanos, como Yina Calderón, también influencer, han puesto en duda la versión de Samor, calificando el deceso como “muy extraño” e insistiendo en que Alejandra estaba muy satisfecha con los resultados de su reciente operación estética, por lo cual un suicidio sería poco probable. Calderón agregó que “empezó a pelear con su novio en casa y todo se volvió raro. Después, él dijo que se había colgado, no sé…”, declaró Yina.

Ampliar

Hallazgos forenses y exigencia de justicia

Inicialmente, se difundió en redes la hipótesis de un suicidio. No obstante, esta versión es cuestionada por la familia y amigos, quienes argumentan que la joven no tendría motivos para quitarse la vida tras haber conseguido el cuerpo que deseaba con la cirugía.

La investigación forense ha complicado el panorama al encontrar signos de asfixia en la víctima, lo que genera serias dudas sobre las circunstancias de la muerte. Las autoridades colombianas continúan investigando el caso como una “muerte en circunstancias sospechosas” y están a la espera de los resultados oficiales de la autopsia. Amigos y seguidores, como Yina Calderón, han exigido que el caso no quede impune.

Ampliar

¿Quién era “Baby Demoni”?

Alejandra Esquín era una figura pública autodenominada “modelo”, conocida por sus videos virales de baile y sketches de comedia oscura, interpretando canciones de rap y reggaetón. Su contenido sin filtros y su look alternativo la hicieron una figura notable en el entretenimiento digital colombiano y latinoamericano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:B-King y Regio Clown: Hallan auto que abordaron los músicos colombianos antes de su desaparición