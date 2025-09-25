El perfil para el nuevo James Bond y los actores descartados para interpretar a 007, según Denis Villeneuve

Los preparativos para la filmación de la nueva saga de James Bond ya están en marcha. Denis Villeneuve, director de la cinta, reveló a Deadline algunos detalles que ahora permiten descartar a varios de los actores que habían sonado para interpretar al famosísimo 007.

Villeneuve señaló que será hasta después de terminar la producción de Dune: Parte Tres, el próximo año, cuando inicie de lleno la búsqueda del nuevo Bond. Adelantó que, fiel a la visión de su creador Ian Fleming, el personaje seguirá siendo un hombre y, además, deberá ser oriundo de las Islas Británicas.

Ian Fleming, 1960.

¿Quiénes son los actores descartados para ser James Bond?

Tras las declaraciones de Denis, muchos de los nombres más mencionados en redes sociales como Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi estarían completamente descartados para interpretar al agente británico. De acuerdo con Deadline, el 99% de los actores sobre los que se ha especulado no se quedarán con el papel.

Sean Connery como James Bond, 1962.

El perfil del nuevo 007: Un “desconocido” británico

Aunque todavía no hay certeza de quién interpretará al agente, el periodista Baz Bamigboye detalló que la producción busca a “un desconocido” de entre 20 y 30 años. El perfil ideal es un hombre británico de al menos 1.80 metros de altura, “debe parecer capaz de matarte con las manos en un instante. Desde el momento en que lo ves, eso tiene que ser evidente”, según declararon sus fuentes.

¿Cuándo se estrena ‘Bond 26′?

Según Deadline, la próxima película de James Bond, conocida provisionalmente como Bond 26, se estrenará en noviembre de 2028. El rodaje está programado para comenzar en 2027.

