Develación del billete de Lotería Nacional conmemorativo por el 80 Aniversario de la ONU

En la sede de las Naciones Unidas en México, se llevó a cabo este jueves 16 de octubre la ceremonia de develación del billete del Sorteo Superior No. 2862 de la Lotería Nacional, dedicado al 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ceremonia fue encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el coordinador residente de la ONU México, Peter Grohmann, y contó con un videomensaje del artista Santiago Savi, creador de la ilustración que da vida al billete conmemorativo.

Bajo el lema “Construyendo nuestro futuro en conjunto: 80 años de México en la ONU y de la ONU en México”, el billete de lotería celebra ocho décadas de trabajo multilateral en favor de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

En representación del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario Ochoa destacó el hecho de que “un artista de origen mixteco, Santiago Savi, haya diseñado la imagen del billete de lotería, toda vez que visibiliza la riqueza pluricultural y pluriétnica de México”. También resaltó que “en el mundo hay millones de niños que no se sacaron la lotería de haber nacido en países en paz o situaciones de privilegio, y es justamente con éstos que Naciones Unidas hace un trabajo esencial para reducir esas desventajas”.

Por su parte, el Coordinador Residente de la ONU México recordó que hace 80 años, la adopción de la Carta de las Naciones Unidas marcó un nuevo rumbo para la humanidad, guiado por la cooperación, el diálogo y la paz. Adicionalmente, indicó que las palabras con que inicia este instrumento—Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas—, “nos recuerdan que el fin último de esta Organización es hacer valer sus principios y propósitos en la vida de las personas: la paz, la igualdad, la dignidad, los derechos humanos y un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás”.

La directora Olivia Salomón mencionó que, para acompañar el 80 aniversario de una de las instituciones más trascendentes de la historia contemporánea, la Lotería Nacional emite un billete de la Organización de las Naciones Unidas, que representa una causa común para encontrar soluciones conjuntas a los grandes desafíos globales. Señaló, además, que la develación del billete conmemorativo es un emblema y una manera de honrar la paz, la cooperación y la esperanza que representa la ONU.

Recordó que, con 255 años, Lotería Nacional forma parte del Gobierno de la primera Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha liderado con inteligencia y sensibilidad los retos internacionales, defendido con firmeza la soberanía, al tiempo de proteger a la comunidad migrante y reafirmar que la cooperación es una herramienta poderosa para transformar realidades. “Cada uno de estos cachitos circulará por todo México como un homenaje vivo, que hará presente en cada rincón del país el legado y los valores que representa la ONU: la paz, la justicia y la cooperación entre las naciones”, concluyó Olivia Salomón.

Durante la presentación, se develó el billete de lotería, el cual simboliza la historia compartida de México y la ONU con una paloma mexicana de la paz que lleva un laurel en el pico, una obra inspirada en la tradición ñuu savi mixteca, elaborada por el artista Santiago Savi. “Mi arte nace de la tierra, de la milpa, de los textiles y los nahuales que me enseñaron mis abuelos mixtecos. Quise que el billete conectara nuestras raíces con los valores universales que nos unen, haciendo un llamado a construir un futuro con paz y en armonía con el planeta”, expresó.

La pieza es un homenaje visual a la historia compartida entre México y la ONU y a los esfuerzos colectivos por construir un futuro más equitativo y en paz. México, como uno de los 51 Estados fundadores, ha mantenido un firme compromiso con los principios de la Organización, participando activamente en la construcción de paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Un mensaje de esperanza

Este aniversario se conmemora en un contexto de crisis globales y crecientes desigualdades, donde la confianza en las instituciones internacionales se ha visto debilitada.

No obstante, ocho décadas después de su fundación, la ONU sigue siendo un espacio único e indispensable donde todos los países se reúnen para dialogar, cooperar y abordar retos que ningún país puede resolver solo.

Gracias a la cooperación internacional, al seno de la ONU se han propiciado logros como la erradicación de la viruela, la recuperación de la capa de ozono y se ha evitado una tercera guerra mundial. Hoy en día, la ONU presta asistencia a más de 130 millones de personas desplazadas en el mundo, brinda alimentos a más de 120 millones y suministra vacunas a casi la mitad de los niños y niñas del mundo.

“Su misión no solo permanece vigente: hoy es más urgente que nunca”, enfatizó Peter Grohmann. Por eso —afirmó—, “nos alegra profundamente que, en cada esquina del país, en los mercados, en las tienditas y en manos de miles de personas, este billete cuente una historia de cooperación y lleve un mensaje de esperanza”.

Durante la ceremonia, se invitó al público a comprar muchos cachitos de lotería, reflexionar sobre lo construido durante los últimos 80 años y renovar el compromiso colectivo con un futuro de paz, igualdad y bienestar para todas las personas.

La ceremonia reunió a diversas personalidades quienes celebraron este homenaje conjunto como parte de las actividades conmemorativas del 80 aniversario de la ONU. Consulta el programa aquí.

Datos del billete conmemorativo

La directora Olivia Salomón informó que para el Sorteo Superior No. 2862 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas.

Para el Sorteo Superior No. 2862 se emitieron dos millones 400 mil cachitos que ya están disponibles en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.