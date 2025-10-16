Wendy Guevara y “Las Perdidas” llegan a Oz: Glinda y Elphaba las presentan como anfitrionas de la fiesta de Wicked

Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, conocidas como Las Perdidas, serán anfitrionas en la fiesta de disfraces de Wicked.

Con un video de menos de dos minutos, Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de Wicked, enviaron un mensaje a “Las Perdidas”, el popular trío integrado por Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres. El clip, compartido por Universal Pictures México, rápidamente se volvió viral y forma parte de la campaña de promoción para el estreno de Wicked: Por Siempre, cuya segunda parte llegará a los cines en noviembre de este año.

En el video, Ariana Grande dice que escucharon que “podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz”, mientras sonríe junto a Cynthia Erivo. La actriz estadounidense añade que todos han hablado de la “fabulosa energía mágica” de las mexicanas, por lo que saben que son perfectas para el trabajo.

Durante el video, Cynthia revela que las anfitrionas de la fiesta de disfraces mágicos de Wicked serán precisamente Wendy, Karina y Paola, un evento que se celebrará el 30 de octubre, el cual forma parte de las actividades promocionales de Halloween rumbo al esperado estreno del musical.

Las reacciones de Wendy, Paola y Karina: Las Perdidas

Como era de esperarse, el video rompió las redes sociales en cuestión de minutos. Wendy Guevara compartió la publicación con un “¡Esooooo, vámonossss!” y celebró el momento agregando “Ariana Grande y Cynthia Erivo diciendo PERDIDAS, PERDIDAS, PERDIDAS”.

Por su parte, Karina Torres comentó que “claro hermanas, ahí nos vemos, dándolo todo, migajeras”, mientras que Paola Suárez aseguró estar muy emocionada porque llegue ese día y adelantó que esperan con ansias el evento.

Las tres, conocidas por su participación en La Casa de los Famosos México y por su presencia constante en redes sociales, suman así una inesperada colaboración con dos de las estrellas más grandes de Hollywood.

