¿31 Minutos vuelve a México? Éste sería el video que confirme próximas presentaciones en el país

31 Minutos es un programa de televisión que se dedicaba a criticar de forma graciosa e irónica los noticieros de la tv del momento. Con un tono bastante sarcástico, este show de televisión marcó a toda una generación entera, pues además de su reciente presentación en el Tiny Desk, se posicionaron como el momento más icónico de su carrera.

Es bien sabido que el show fue muy bien recibido en el país, por eso, se rumora que próximamente vendrán a México y hay un video que lo puede confirmar. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Por qué se dice que 31 Minutos va a regresar a México?

En redes sociales, 31 Minutos han estado más vivos que nunca. Y es que además de que recién se fue la exposición del museo Franz Mayer, su presentación en las sesiones del Tiny Desk de NPR marcaron un antes y un después.

Con toda esta exposición en el mundo, 31 Minutos confirmó que sigue siendo la nostalgia la que puede mover a toda una generación pues, quién no ha disfrutado de canciones como ‘Bailan Sin César’ o ‘Yo Opino’. Debido a esto y su gran aceptación en el país, la organizadora de eventos Ocesa lanzó un video en redes sociales que desató sospechas.

En el video se puede ver a Tulio, el conductor del noticiero junto a Waripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos hablando por teléfono y al final, una leyenda que dice ‘Próximamente’.

Así que aunque no hay nada confirmado sobre fechas o qué están tramando, muchos internautas aseguran que se tratará de un show con fechas específicas en distintas ciudades del país, por lo que tocará ser pacientes y esperar a que la información sea confirmada tanto por la organizadora de eventos como por la producción de 31 Minutos.

31 Minutos, más que un noticiero, un programa que inspiró a toda una generación

31 Minutos se puede describir como una serie de televisión chilena creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, que es una parodia de los noticieros tradicionales, protagonizada por títeres de distintos tamaños, colores y formas. El programa se centra en las aventuras del equipo periodístico de un noticiero de poco prestigio pero que tiene algo de verdad en ellos.

El noticiero se caracteriza por ser educativo, pues además de su humor sarcástico, enseña derechos humanos y derechos humanos de las infancias, enseña cómo resolver los problemas de la vida cotidiana y además, no tiene temas tabú, por lo que se caracteriza por ser muy transparente.