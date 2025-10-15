La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero: El reencuentro más esperado, así fue como anunciaron su regreso a la banda

La Oreja de Van Gogh es una de las bandas de pop rock en español más exitosas de finales de los 90s e inicios de los 2000s. Su trayectoria comenzó formalmente en 1996 y sin duda alguna, desde sus inicios cautivó a su audiencia con sus letras poéticas y melodías pegadizas.

La Oreja de Van Gogh / Gianni Ferrari Ampliar

Sin embargo, la banda sufrió un rompimiento en 2007 con la vocalista Amaia Montero, la cual se separó para iniciar su carrera en solitario pero a raíz de ello, la cantante decidió separarse de la vida pública. Por lo que la banda duró años con otra cantante hasta hoy, que se anunció oficialmente su regreso a los escenarios junto con la banda. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Quiénes son La Oreja de Van Gogh?

La banda es un grupo español proveniente de San Sebastiáán, España, la cual ganó relevancia al final de la década de los 90s y 2000s. Éstos ahora ya cuentan con alrededor de 25 años de carrera, en los que sus letras y melodías pegadizas, han sido bien recibidos por sus fans.

En su carrera musical, La Oreja de Van Gogh ha sufrido algunos cambios, principalmente de sus vocalistas. La banda se conforma por Pablo Benegas en la guitarra, Xabi San Martín en los teclados y se dice, es el principal compositor, Álvaro Fuentes el bajista y Haritz Garde como el baterista.

La Oreja De Van Gogh / Jam Media Ampliar

Las voces que han marcado a La Oreja de Van Gogh han sido dos:

Amaia Montero: La voz que interpretó “Rosas”, acompañó a la banda durante la explosión de su éxito con álbumes icónicos como ‘El viaje de Copperpot’ y ‘Guapa’, sin embargo, en 2007 dejó la banda para iniciar su carrera como solista.

Leire Martínez: Luego de ganar un concurso de talento, la vocalista se unió al grupo, dándole un toque de frescura y renovación a la banda. Ella estuvo al frente durante 17 años, manteniéndose vigente en el medio, sin embargo, en octubre del año pasado, decidió separarse de ellos.

¿Cómo fue el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh?

A través de redes sociales, el día de hoy, la cuenta oficial de La Oreja de Van Gogh anunció el tan esperado regreso de Amaia Montero como su vocalista. Con un emotivo video que evoca a la nostalgia, se le puede ver a los miembros originales ensayando junto a la cantante, y compartieron un mensaje que hizo llorar a todos sus seguidores:

"Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino"

Te dejamos el video para que puedas disfrutar de este regreso tanto como sus seguidores.