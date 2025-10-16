Kiss: ¿Quién es el integrante de la banda que hospitalizaron por sufrir un derrame cerebral?

Kiss es una de las bandas más representativas del rock y hard rock en el mundo. La banda originaria de Nueva York, mantuvo a sus cuatro miembros originales por un buen rato hasta convertirse en unas leyendas.

Kiss, Ace Frehley / Michael Putland Ampliar

Hoy se dio a conocer la noticia de que uno de sus integrantes se encuentra hospitalizado por un derrame cerebral y mencionan que se encuentra muy delicado de salud. Te contamos de quién se trata y qué está pasando con su salud.

¿Quién es el intregrante hospitalizado de Kiss?

Más que un simple grupo musical, Kiss es una de las bandas que sí o sí tienes que escuchar alguna vez en tu vida. Sus icónicos maquillajes y vestimenta, marcaron a toda una generación, y tanto ha sido su auge, que incluso tienen colaboración con Hello Kitty.

Por ende, Kiss ha sido más que un fenómeno musical, al contrario, es una banda que ha atravesado horizontes sin fin. En un inicio, la banda estaba conformada por cuatro chicos originarios de Nueva York, los cuales eran:

Paul Stanley

Gene Simmons

Ace Freely

Peter Criss

Aunque ha habido varios cambios a lo largo de los años, sus integrantes siguen entrando en su papel de vez en cuando, pues a pesar de todos sus escándalos como banda, siguieron dando de qué hablar por su talento musical. Ahora bien, al día de hoy se sabe que los cuatro integrantes son grandes amigos y compañeros de vida.

Hoy se dio a conocer la noticia de que Ace Frehley se encuentra delicado de salud, y es que el músico de 74 años dededad sufrió una hemorragia cerebral.

Kiss Ace Frehley / Gary Miller Ampliar

¿Cuál es el diagnóstico de Ace Frehley?

El guitarrista de Kiss, de acuerdo con el medio TMZ, mencionaron que Ace Frehley sufrió una hemorragia cerebral luego de caerse en su estudio hace un par de semanas, llevándolo a cancelar (al inicio) algunas fechas de su tour. Asimismo, dicen que su salud no ha mejorado luego de dos semanas que ha permanecido internado.

Los mismos doctores han tomado la decisión de conectar a Ace Frehley a un respirador para que pueda mantenerse con vida, por lo que hasta el momento no se sabe nada más del músico, excepto que se vió obligado a cancelar todo su tour de 2025.

¿Por qué Ace Frehley ya no formaba parte de Kiss?

El músico tuvo diferencias con algunos de sus compañeros de banda, pues de acuerdo con diversas versiones, coinciden en que el interés creativo por parte de los cuatro ya había sido mucho. También se menciona que los problemas de adicciones y conflictos personales y monetarios por parte del guitarrista lo habrían orillado a dejar la banda.

Aunque como se mencionó anteriormente, en la actualidad son buenos amigos, a muchos fans no se les olvida aquél momento en que hubo una reunión en el MTV Unplugged donde además de Ace Frehley, también contaron con la participación de Peter Criss.