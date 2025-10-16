Entre romance y aplausos continúa el Festival Internacional Cervantino 2025

El Festival Cervantino gala de artistas en cada emisión, continúa los festejos en Guanajuato / Rocío Jardínez Hernández

El Festival Internacional Cervantino 2025 celebra su edición número 53 en Guanajuato, con un enfoque en la cultura, las artes y la tradición, que ha sido el sello distintivo del evento.

En este festival se dan cita artistas internacionales de gran renombre, como los bailarines de Granhoj Dans de Dinamarca, quienes presentaron la obra “Una Eva y Un Adán” en el Teatro Cervantes, llevando más que una historia a escena.

La ciudad de Guanajuato, conocida por sus calles estrechas y empedradas, se ha convertido una vez más en el centro de la conversación global, uniendo a naciones a través del arte.

El colectivo de danza de Corea del Sur Jajack Movement, engalanó escenario la noche del 15 de octubre en Guanajuato. Ampliar

Diversidad de actividades para todos los gustos

Desde el domingo hasta la fecha, los asistentes han tenido la oportunidad de disfrutar una variedad de actividades culturales. Víctor Vallejo, residente de Guanajuato capital, expresó su entusiasmo por las diversas propuestas que ofrece el Cervantino, desde música hasta teatro, incluyendo el jazz japonés y la orquesta de Bremen. “Es una experiencia muy enriquecedora”, comentó Vallejo, quien forma parte del grupo de teatro de la universidad local.

Bailarines de 10 regiones de Veracruz pusieron a bailar a todos en las calles de Guanajuato, invadidas del festejo Cervantino Ampliar

Por otro lado, en el Templo de la Compañía de Jesús se llevó a cabo un experimento musical con improvisación como principal protagonista, con la participación del inventor de instrumentos Óscar Escalante y los músicos Francisco Hidalgo y Alejandro Motta, quienes sorprendieron al público con su propuesta vanguardista. Además, la presencia de danzas internacionales, como las de Corea del Sur, ha dejado una marca imborrable en la audiencia. En el Auditorio del Estado, la compañía Jajack Movement presentó una danza llena de sintonía con la música y movimientos que parecían desafiar el tiempo, provocando una ovación que duró más de un minuto.

Conexiones culturales y la magia de Guanajuato

El Cervantino ha dejado de ser solo un evento, convirtiéndose en un espacio para conectar culturas y generaciones. Elisa, una visitante que asistió con su familia, destacó la riqueza de las propuestas de danza y música que ofrece el festival, mientras que Blue Azoe, una residente de Guanajuato, resaltó lo positivo de ver diferentes tipos de corporalidades y estilos de danza. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, sigue siendo el escenario ideal para este evento de talla mundial.

