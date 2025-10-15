Uruguay legaliza la eutanasia: Quién puede solicitarla, procedimiento y cuándo entra en vigor

El Congreso de Uruguay despenalizó la eutanasia con la aprobación de la Ley de Muerte Digna( GettyImages )

El Congreso de Uruguay aprobó el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, conocido como la Ley de Muerte Digna, después de discutirla durante cinco años y con el voto mayoritario de la coalición izquierdista Frente Amplio.

Con ello se convierte en el primer país en aprobar la eutanasia en el Congreso, a diferencia de Colombia y Ecuador, que lograron con un fallo judicial aprobar este procedimiento, que genera preguntas sobre su aplicación y requisitos que aquí te vamos a responder.

#MUNDO | Uruguay legaliza la eutanasia. Con 20 votos de 31 en el Senado, el país sudamericano aprobó y dio sanción completa a la ley de “muerte digna”, después de cinco años de debate.



Esta ley busca “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el… pic.twitter.com/1oLX4Bd2L6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2025

¿Quién pueden solicitar la eutanasia en Uruguay?

El proyecto de la Ley de Muerte Digna recién aprobada, señala que busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el derecho de morir”.

Este procedimiento estará disponible solo para los ciudadanos naturales o legales de Uruguay, pero también para los extranjeros que acrediten su residencia habitual en territorio uruguayo.

Requisitos para solicitar la eutanasia en Uruguay

La Ley aprobada en el Congreso de Uruguay establece una serie de características que deben tener los individuos que buscan acceder a una muerte digna.

Estos son:

Ser mayor de edad

Ser psíquicamente apto

Tener una enfermedad incurable e irreversible

Estar en etapa terminal

Que su padecimiento les cause un sufrimiento insoportable

Que presente un grave y progresivo deterioro de su calidad de vida.

En México, Samara Martínez impulsa la Ley Trasciende que busca aprobar la eutanasia para tener acceso a una muerte digna. Ampliar

¿Cómo será el procedimiento para acceder a la eutanasia en Uruguay?

El proceso para tener la aprobación para la eutanasia consta de ocho pasos establecidos en la ley, donde se establece que el paciente puede arrepentirse en cualquier fase del procedimiento.

El paciente debe solicitar el proceso a su médico de forma personal y directa Si el médico considera que el paciente cumple con las condiciones estipuladas, debe incluirlo en su expediente clínico y verificar que se trate de una decisión libre del solicitante. Un segundo médico deberá corroborar que quien hace la solicitud es candidato o candidata a la eutanasia tras revisar su expediente. Si los médicos están de acuerdo en aprobar la muerte digna, se ratificará la voluntad en una nueva entrevista. Ante dos testigos que no se beneficien económicamente de su fallecimiento, el o la solicitante de eutanasia debe declarar y hacer constar por escrito su voluntad de someterse a la eutanasia. El médico debe cumplir con el procedimiento de muerte digna una vez que el paciente da su última voluntad Se debe reportar el fallecimiento por eutanasia al Ministerio de Salud Pública Se debe comunicar a la Fiscalía General de la Nación.

¿Cuándo entra en vigor la Ley de Muerte Digna en Uruguay?

Pese a que en Congreso ya aprobó la despenalización de la eutanasia, aún faltan dos pasos para que entre en vigor en Uruguay.

En primer lugar, se necesita que el presidente Yamandú Orsi la promulgue y a partir de ahí se otorgan 180 días (es decir seis meses) para su reglamentación.

Síguenos en Google News y encuentra más información