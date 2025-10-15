Pese a difíciles condiciones, en 24 horas la CFE restableció a 21,914 usuarios más en la región oriente del país

Durante La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, rindió un informe (vía remota) en el que destacó el restablecimiento a 21,914 usuarios más en 24 horas, lo que representa un avance de 92%.

La CFE ha incrementado los recursos e intensificado las labores de restablecimiento para hacer frente a las dificultades en los terrenos. Se trabaja día y noche para atender a los usuarios que aún carecen del servicio eléctrico.

CFE mantiene estricta colaboración, con CONAGUA, Protección Civil y los gobiernos estatales y municipales, para la apertura de las compuertas y desfogue de las presas, como una actividad preventiva ante las lluvias y para evitar afectaciones a personas que vivan en las orillas de las cuencas.

En Hidalgo se tienen problemáticas de deslaves y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, se trasladará personal y materiales con helicóptero, para intensificar las labores de restablecimiento.

Mientras que en Veracruz colapsaron estructuras y postes en líneas de alta tensión por el reblandecimiento del terreno y se dañaron 3 subestaciones por las inundaciones. Aunado a esto, el acceso del personal fue desafiante debido al derrumbe de puentes por la creciente del río.

Debido a un puente colapsado y postes derribados por terreno reblandecido, en Puebla también se tuvieron dificultades de acceso.

En coordinación con pobladores y gobiernos municipales se recorrieron caminos alternos en Querétaro, ya que continúan inaccesibles los caminos convencionales.

Para los puntos de difícil acceso, se han dispuesto de 2 helicópteros utilizados para el traslado de materiales, personal y para ejecutar maniobras de hincado de postes. Se trasladaron 389 toneladas de materiales a las regiones afectadas para las labores de restablecimiento.

En total, para la atención de la emergencia, por instrucciones de la Directora General, Emilia Calleja, se cuenta con 741 trabajadores electricistas, 109 grúas articuladas, 100 vehículos pick up, 2 helicópteros y 5 drones.

Como se ha realizado desde el primer momento, y como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se mantendrán labores de manera ininterrumpida hasta alcanzar al 100% de los usuarios afectados.

A través del Sistema Nacional de Protección Civil y en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, gobiernos estatales y municipales, la CFE avanza en el restablecimiento eléctrico.