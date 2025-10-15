Cartelera de la Feria de Chiapas 2025: Fechas para ver a Julión Álvarez, Bronco y Gloria Trevi EN VIVO

Julión Álvarez, Bronco y Gloria Trevi se presentarán en la Feria de Chiapas 2025. / Medios y Media

La Feria de Chiapas ya tiene cartelera confirmada con todo y fechas, y para quienes no quieren perderse los conciertos de Julión Álvarez, Bronco y Gloria Trevi, aquí te compartimos los días en que podrás verlos en vivo.

Y es que recientemente, el Gobierno de Chiapas y el Patronato de la Feria del Estado dieron a conocer toda la programación musical que se presentará en el Foro Chiapas, donde se concentrarán los principales conciertos de la edición 2025.

Fechas de la cartelera de la Feria de Chiapas para ver los conciertos EN VIVO

La Feria de Chiapas 2025 arrancará con todo el viernes 28 de noviembre y terminará hasta el domingo 14 de diciembre. Por lo que el calendario de conciertos y presentaciones queda así:

Julión Álvarez: 28 de noviembre

28 de noviembre Guerra de Chistes: 29 de noviembre

29 de noviembre Luz Elena González: 30 de noviembre

30 de noviembre La Casetera: 2 de diciembre

2 de diciembre La Factoría: 3 de diciembre

3 de diciembre Chico Che Chico: 4 de diciembre

4 de diciembre Kool Town: 5 de diciembre

5 de diciembre Palomo: 6 de diciembre

6 de diciembre Payaso Yoyo: 7 de diciembre

7 de diciembre Pandora y Flans: 9 de diciembre

9 de diciembre El Tri: 10 de diciembre

10 de diciembre Majo Aguilar: 11 de diciembre

11 de diciembre Piso 21: 12 de diciembre

12 de diciembre Bronco: 13 de diciembre

13 de diciembre Gloria Trevi: 14 de diciembre

Toma en cuenta que el Patronato advirtió que el programa podría sufrir modificaciones, por lo que recomienda mantenerse atento a las redes sociales oficiales de la Feria de Chiapas.

TE PUEDE INTERESAR: Feria del Pulque en Edomex 2025: Horarios y costo de entrada para probarlo en Atizapán de Zaragoza

Cartelera Feria de Chiapas 2025. Ampliar

¿Dónde comprar los boletos para la Feria de Chiapas?

Al tratarse de un evento con cupo limitado, el Patronato informó que a partir del martes 28 de octubre se abrirá el registro para obtener los accesos a los conciertos y presentaciones del Foro Chiapas, a través de: www.balamtickets.com.

Eso sí, las autoridades advirtieron no dejarse sorprender por venta de boletos, además señalaron que el registro en el portal es totalmente gratis e individual y para recoger tus entradas tendrás que tener a la mano tu identificación oficial vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Valle de las Catrinas en Atlixco 2025: ¿En qué partes del Pueblo Mágico de Puebla están las catrinas de Día de Muertos?