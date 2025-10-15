Cartelera de la Feria de Chiapas 2025: Fechas para ver a Julión Álvarez, Bronco y Gloria Trevi EN VIVO
El Patronato de la Feria de Chiapas presentó la cartelera oficial de conciertos que será del 28 de noviembre al 14 de diciembre.
La Feria de Chiapas ya tiene cartelera confirmada con todo y fechas, y para quienes no quieren perderse los conciertos de Julión Álvarez, Bronco y Gloria Trevi, aquí te compartimos los días en que podrás verlos en vivo.
Y es que recientemente, el Gobierno de Chiapas y el Patronato de la Feria del Estado dieron a conocer toda la programación musical que se presentará en el Foro Chiapas, donde se concentrarán los principales conciertos de la edición 2025.
Fechas de la cartelera de la Feria de Chiapas para ver los conciertos EN VIVO
La Feria de Chiapas 2025 arrancará con todo el viernes 28 de noviembre y terminará hasta el domingo 14 de diciembre. Por lo que el calendario de conciertos y presentaciones queda así:
- Julión Álvarez: 28 de noviembre
- Guerra de Chistes: 29 de noviembre
- Luz Elena González: 30 de noviembre
- La Casetera: 2 de diciembre
- La Factoría: 3 de diciembre
- Chico Che Chico: 4 de diciembre
- Kool Town: 5 de diciembre
- Palomo: 6 de diciembre
- Payaso Yoyo: 7 de diciembre
- Pandora y Flans: 9 de diciembre
- El Tri: 10 de diciembre
- Majo Aguilar: 11 de diciembre
- Piso 21: 12 de diciembre
- Bronco: 13 de diciembre
- Gloria Trevi: 14 de diciembre
Toma en cuenta que el Patronato advirtió que el programa podría sufrir modificaciones, por lo que recomienda mantenerse atento a las redes sociales oficiales de la Feria de Chiapas.
¿Dónde comprar los boletos para la Feria de Chiapas?
Al tratarse de un evento con cupo limitado, el Patronato informó que a partir del martes 28 de octubre se abrirá el registro para obtener los accesos a los conciertos y presentaciones del Foro Chiapas, a través de: www.balamtickets.com.
Eso sí, las autoridades advirtieron no dejarse sorprender por venta de boletos, además señalaron que el registro en el portal es totalmente gratis e individual y para recoger tus entradas tendrás que tener a la mano tu identificación oficial vigente.
