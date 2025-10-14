MTV apaga la tele: El fin de cuatro décadas que revolucionaron la cultura pop

La caída – los canales que se extinguen – un formato obsoleto – entretenimiento de consumo rápido

La caída de MTV parecía inevitable desde hace tiempo. Hoy tiene fecha oficial. Paramount Global anunció que el 31 de diciembre de 2025 comenzará el fin de la transmisión de sus canales musicales. Ese día desaparecerán MTV Music, MTV 80’s, MTV 90’s, Club MTV y MTV Live.

La decisión pone fin a una cadena que definió el consumo audiovisual de la música durante más de cuatro décadas, y que hoy cede ante la lógica del streaming y la obsolescencia del formato lineal.

El canal principal de MTV no desaparecerá, pero cambiará de piel. Dejará atrás lo que quedaba de su identidad musical para enfocarse de lleno en el entretenimiento de consumo rápido. Los reality shows, series y contenidos de cultura pop sin vínculo con la música dominarán el canal. El apagón iniciará en Reino Unido e Irlanda, hasta extenderse a lo largo de Europa, Asia, Oceanía y, finalmente, América Latina a lo largo de 2026, según sus contratos de distribución se vayan renovando.

Una fusión de empresas – despidos y recortes – plataformas digitales – ironía en el set – de Nirvana y Madonna – estética y marketing – los premios se conservan

La decisión forma parte de una reestructura interna derivada de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, operación que implicó despidos, recortes presupuestales y una reducción del número de señales internacionales. La empresa ha reconocido que mantener canales musicales 24 horas ya no es negocio dentro de un ecosistema dominado por plataformas como YouTube, Spotify y TikTok, ahí donde los usuarios deciden qué ver, cuándo y cómo.

MTV nació el 1 de agosto de 1981 con el clip musical “Video Killed the Radio Star”, de The Buggles. Irónico, a ojos vistas de su inevitable final. Durante años, MTV fue la puerta de entrada a la cultura del pop global. No solo lanzó artistas del tamaño de Madonna, Nirvana, Britney Spears, Eminem o Lady Gaga, también definió el lenguaje visual de una generación. Sus programas, MTV Unplugged, Beavis and Butt-Head, Jackass, TRL, impulsaron un modelo de television que conjugaba irreverencia, estética y marketing.

El apagón no significa la desaparición de la marca. Paramount planea conservar los premios MTV (VMAs y EMAs) y trasladar parte de su acervo audiovisual a plataformas digitales como Pluto TV y Paramount+. También se contempla mantener formatos ocasionales, como Unplugged, adaptados al streaming. Sin embargo, aquello que movió la cadena en sus años de expansión, el espíritu juvenil, musical y rebelde, difícilmente volverá a ocupar un lugar central en la industria.

Las señales Norte y Sur – catálogo y nostalgia – lo que muere con MTV – la tv de pago pierde suscriptores – 166 países y 400 millones de hogares – metáfora del fin

En Latinoamérica, el proceso será gradual. Desde 2023, MTV ya había reducido su operación en la región, fusionando las señales Norte y Sur, cancelando producciones originales y suspendiendo los MTV MIAW, los premios orientados al público digital. En México, la marca se mantenía a flote con programación de catálogo y especiales de nostalgia, pero sin contenido nuevo desde hace dos años.

Lo que muere con MTV no es solo un canal, sino una forma de descubrir música. Durante más de cuarenta años, millones de personas conocieron artistas, estilos y movimientos a través de su pantalla. La transición hacia un consumo individualizado, guiado por algoritmos, borra el contexto compartido que representaban los videoclips televisados. Lo que antes era un espacio común ahora se fragmenta en millones de pantallas personales.

Paramount no ha informado qué ocurrirá con las frecuencias que dejarán vacantes los canales musicales, aunque se prevé que sean reutilizadas para señales de entretenimiento general o absorbidas por servicios de streaming. El cierre coincide con un momento crítico para las cadenas tradicionales, la televisión de pago pierde suscriptores y las grandes corporaciones buscan consolidar marcas y reducir pérdidas.

MTV llegó a transmitirse en 166 países y a más de 400 millones de hogares. Su logo, su estética y su voz marcaron época. Hoy, su apagón funciona como una metáfora del final de un ciclo: la televisión que enseñó a mirar la música se desconecta, mientras la música, por primera vez en medio siglo, ya no necesita ser vista para existir.