¡Primer vistazo a ‘The Paper’! El spin off de la clásica serie de comedia ‘The Office’

Se han revelado más detalles sobre "The Paper" el spin off de la serie de comedia "The Office"

¿Michael Scott regresará con su “parkour” en The Office? Esto es todo lo que han revelado de “The Paper”, el spin off de la serie de comedia The Office que se estrenará en septiembre y que tiene a todos los seguidores de la serie más emocionados que nunca.

¿De qué tratará ‘The Paper’?

De acuerdo con la productora Peacock, la serie spin off de The Office tratará sobre cómo el equipo documental que llevó al máximo la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin, se encuentra en búsqueda de un nuevo tema para plasmar en sus imágenes. Mientras se encuentran en esa búsqueda, se topan con un periódico considerado ‘histórico’ del Medio Oeste y a su editor tratando de salvar la compañía.

Hasta el momento sólo se ha publicado una imagen para el público, sin embargo, varios medios en Nueva York tuvieron la exclusiva de ver el tráiler con la condición de no revelar detalles.

Todos los seguidores del universo de The Office esperan que algunos personajes aparezcan para seguir con el guión, no obstante, sólo se ha confirmado que regresará un personaje icónico. Asimismo, aunque Peacock no está disponible en México, se espera que The Paper pueda ser transmitida por Paramount+ o Universal+, pero no está confirmado, por lo que habrá que esperar a información oficial.

The Scranton documentary crew is heading to Toledo. #ThePaper arrives this September on Peacock. pic.twitter.com/Mzmbw7TBzF — Peacock (@peacock) May 12, 2025

¿Cuál es el personaje que regresará para ‘The Paper’, el spin off de ‘The Office’?

De acuerdo con las primeras versiones, la serie tendrá el mismo formato que la primera, además, contará con la participación de Oscar Martínez, quien era uno de los tres contadores de Dunder Mifflin Scranton, y por las primeras declaraciones, no estará muy contento de que una vez más, sus acciones sean grabadas.

Entre el elenco de actores y actrices que participarán en The Paper se encuentran:

Sabrina Impacciatore

Chelse Frei

Melvin Gregg

Gbemisola Ikumelo

Alex Eldelman

Ramona Young

Tim Key

