Cambio de horario: Estos son todos los estados que deberán ajustar sus relojes

El cambio de horario se eliminó hace unos años con el fin de que los habitantes de todo el país cuidaran el medio ambiente. Sin embargo, en algunos estados de la República Mexicana no se aplicó dicha orden, por lo que ellos tendrán que ajustar sus relojes por un par de meses.

Así que te dejamos qué estados se ajustarán a esto y cuándo deberán hacerlo.

Cambio de horario

¿Qué estados cambian de horario en invierno?

De acuerdo con la Ley de Husos y Horarios a nivel mundial, algunos estados del país deberán cambiar sí o sí el horario en sus relojes. La misma Secretaría de Energía ha compartido el listado de municipios fronterizos que deberán ajustar su horario, tales como:

Baja California (todo el estado completo)

(todo el estado completo) Chihuahua : Coyame del Sotos, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G, Guerrero y Guadalupe

: Coyame del Sotos, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G, Guerrero y Guadalupe Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León: Ciudad de Anáhuac

Ciudad de Anáhuac Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Así que si andas por estos lugares o eres habitante de los mismos, toma en cuenta el cambio de horario de invierno.

Cambio de horario

¿A partir de cuándo se cambiará de horario?

Las autoridades correspondientes han mencionado que el cambio de horario se debe realizar a partir del 2 de noviembre en punto de las 02:00 hrs. Por lo que todos los habitantes de los municipios y estados anteriormente mencionados, deberán retrasar su reloj una hora, marcando las 01:00 hrs.

Se recomienda cambiar el horario antes de dormir, evitando confusiones al otro día. Recuerda que esta sincronización se da al norte del país solamente para ajustar tiempos con el comercio, transporte y servicios con Estados Unidos.