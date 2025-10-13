¡Se termina la guerra! Egipto, Qatar y Turquía firman fin de la guerra en la Franja de Gaza

Donald Trump, junto con líderes de Qatar, Egipto y Turquía, firmaron el acuerdo de Paz para la Franja de Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ante más de 30 líderes mundiales entre los que destacan, Sharm el Sheij, Egipto, Abdelfatah al Sisi; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el acuerdo de paz la Franja de Gaza.

Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad”. — Dijo Trump

Trump celebra el avance en la negociación

Trump dijo que ha cerrado numerosos acuerdos antes, pero afirmó que “esto ha despegado como un cohete, y lo hizo desde el principio”, al tiempo que afirmó:

He escuchado durante años que este es el acuerdo más importante”. — Aseguró Trump

En la mesa de las negociaciones internacionales también estuvieron, algunos líderes europeos, como Pedro Sánchez, de España, Emmanuel Macron, de Francia y Keir Starmer, de Reino Unido.

President Donald J. Trump, alongside the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey, signs the Gaza Peace Plan for peace in the Middle East. pic.twitter.com/depaxQO8g2 — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Israel ausente en la firma del acuerdo

Sin embargo y como lo venía anunciando, quien no acudió a la cumbre internacional fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Encima de un podio escalonado y tapizado de rojo, donde se instaló una pancarta en la que se leía “PEACE 2025”, Trump esperó de pie a que pasaran, uno por uno, más de una treintena de jefes de Estado que acudieron a Sharm el Sheij para tomarse una foto individual con ellos.

Es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en <b>Oriente Medio</b>, y eso no va a ocurrir. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a ocurrir. Así que solo quería darles las gracias a todos”, — Detalló

Con ello, se pone un alto al fuego después de 2 años de ofensivas del ejército israelí sobre la Franja de Gaza, luego de que el 7 de octubre de 2023, milicias de Hamás ingresaran a Israel y realizaran un ataque armado en el que murieron alrededor mil 200 personas y fueron tomadas como rehenes alrededor de 250 entre ellos varios mexicanos.