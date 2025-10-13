SAT: Trabajadores anuncian paro a partir de esta fecha y una protesta para exigir mejores salarios

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución que ha sido indispensable en el desarrollo de México. Ésta se encarga de recaudar los impuestos federales y las contribuciones aduaneras.

SAT paro nacional Ampliar

En esta institución, sus trabajadores han anunciado que a partir del 14 de octubre de 2025, se irán a un paro nacional así como también a una protesta laboral pacífica, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo será la protesta laboral pacifica de los trabajadores del SAT?

De acuerdo con un comunicado difundido por los mismos trabajadores el pasado 1 de octubre, la protesta laboral pacífica a la que están convocando será el próximo 14 de octubre de 2025 en punto de las 8:00 AM. Ésta consistirá en una protesta de “brazos caídos”, es decir, los trabajadores del SAT vestirán colores rojos y negros en señal de inconformidad.

Una protesta de este tipo se caracteriza porque los empleados no abandonan su lugar de trabajo, sino que permanecen en ellos pero cesan toda actividad que sea productiva. El objetivo es que se genere un paro tanto en la producción como en la prestación de los servicios.

SAT trabajadores Ampliar

¿Por qué protestan los trabajadores del SAT?

De acuerdo con el comunicado oficial, se menciona que los trabajadores del SAT están inconformes debido a que la misma institución está restringiendo los periodos vacacionales de su personal. Por otro lado, otra de las exigencias para realizar el paro es la desigualdad salarial entre el personal que cuenta con un sindicato y los que pertenecen al de enlace.

Asimismo, se menciona que a veces cuentan con jornadas largas laborales sin pago extra de horas, falta de empatía con las mujeres trabajadoras embarazadas y las que ya son mamás. También, señalan escasez de insumos básicos de oficinas que atropellan las actividades diarias, a tal punto de afectar a todos los usuarios. Este paro nacional al que convocan, mencionan que lleva mucho tiempo de planearse pues insisten en que estas condiciones laborales no han mejorado en los últimos tres años.

Advirtieron que si no se recibe una respuesta del Gobierno de México, podrían tomar otro tipo de acciones un poco más severas, aunque no mencionaron de qué tipo.