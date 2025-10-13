A pesar de la emergencia, en el norte de Veracruz la violencia no para

Cuando los trabajadores encontraron a Lauro Becerra aún estaba con vida, pero murió antes de recibir atención

En medio de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en el norte de Veracruz, este lunes se registró el homicidio de Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra García.

El hombre fue víctima de un ataque de arma de fuego en la localidad La Fábrica, al interior de un rancho familiar.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Trabajadores del rancho lo esperaban, pero al observar que no salía entraron a buscarlo y lo encontraron lesionado aún con vida. Murió antes de recibir atención.

Se activó en la zona el llamado código rojo para la localización de los agresores.

¿Cuál es el contexto del ataque?

Hay que recordar que apenas hace unas semanas, el presidente electo, Lauro Becerra García, fue atacado en su domicilio, resultando ileso.

El presidente estatal del PAN en Veracruz, Federico Salomón Molina, confirmó el asesinato y exigió justicia.

PAN #Veracruz lamenta profundamente el ase/si/na/to de Lauro Becerra Tirzo, padre del alcalde electo de Coxquihui y pide justicia. pic.twitter.com/P5php9FOnd — Pan Veracruz (@VeracruzPAN) October 13, 2025

