Envenenamiento de perros en Yucatán: Nuevo caso masivo alarma a vecinos de Cholul

Una ola de horror e impotencia sacude a los habitantes del fraccionamiento Gran San Pedro Cholul en Yucatán. Vecinos han denunciado un nuevo y escalofriante envenenamiento de perros en Yucatán, un suceso que, lamentablemente, parece repetirse en la zona sin que las autoridades pongan un freno al responsable o responsables de estos actos de crueldad animal.

Envenenamiento de perros en Yucatán Ampliar

La comunidad exige justicia y seguridad tras la muerte de varios animales en un mismo día.

¿Cómo pasó el envenenamiento de perritos?

El más reciente caso de envenenamiento de perros en Yucatán se registró este miércoles en la calle 35 por 6, un área de Gran San Pedro Cholul que apenas comienza a poblarse. Los vecinos reportaron que cinco perritos, una gatita y una zarigüeya fueron encontrados sin vida, todos con claras señales de haber sido intoxicados con veneno.

La crueldad es tal que los animales presentaban rastros evidentes del tóxico. Por fortuna, un perrito logró sobrevivir; fue hallado a tiempo y trasladado de inmediato a una clínica veterinaria para recibir atención urgente.

Este lamentable hecho no es aislado. Apenas el pasado 9 de septiembre, en este mismo fraccionamiento, ya se había reportado otro caso masivo de envenenamiento de perros en Yucatán, en el que al menos diez canes y un zorrillo murieron, sin que hasta la fecha se haya dado con el culpable.

Envenenamiento de perros Ampliar

¿Hay sospechosos en el envenenamiento de perritos?

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones, pero la Policía Estatal de Investigación (PEI) ya se ha hecho cargo del caso de envenenamiento de perros en Yucatán y ha comenzado las indagatorias.

Los vecinos de Gran San Pedro Cholul se sienten vulnerables e indignados. Señalan que la falta de vigilancia policiaca y el poco flujo de personas en la zona facilitan que estos actos de maltrato animal sigan ocurriendo. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y a la Fiscalía Ambiental para que, de una vez por todas, se tomen acciones efectivas para investigar, dar con el responsable del envenenamiento de perros en Yucatán y detener esta ola de violencia animal que atemoriza a la comunidad.