El Papa recibe su propio Dr. Simi

¡Habemus duo papa! El CEO de Farmacias Similares, Victor Gonzáñez tuvo una visita oficial al Vaticano y en su encuentro con el Papa León XIV, le obsequió el famosisimo peluche del Dr. Simi, caracterizado como el Sumo Pontífice. Este acto, que podría parecer anecdótico, representa una tradición mexicana que ha trascendido fronteras y ahora alcanza el más alto ámbito del catolicismo.

Lo que comenzó como una costumbre popular durante conciertos en México ha alcanzado una nueva y sorprendente dimensión. La imagen del pontífice sosteniendo el peluche ha dado la vuelta al mundo, marcando un hito cultural y simbólico.

¡El Dr. Simi también llegó al Papa León XIV! 😄



Víctor González, CEO de farmacias similares le entregó el icónico peluche, y el Pontífice lo recibió con una sonrisa que le está dando la vuelta al mundo.

De regalo de conciertos a mini Papa

Los peluches del Dr. Simi se han convertido en una forma espontánea de expresión del público mexicano, particularmente durante eventos musicales. La costumbre de lanzarlos al escenario como muestra de cariño ha sido adoptada por fans en conciertos de artistas internacionales, quienes han recibido con sorpresa y simpatía estos muñecos, iniciando con la artista Aurora.

Cantantes y bandas como Adele, Rosalía, The Killers, Dua Lipa y Lady Gaga han sido parte de esta peculiar tradición. Ahora, la figura ha dado un salto del mundo del espectáculo al ámbito religioso más alto, llegando hasta la santidad.

Un peluche con causa

Más allá del gesto curioso, la historia detrás del peluche del Dr. Simi tiene un trasfondo profundamente social. Cada muñeco es elaborado a mano en las instalaciones de SOLTRA-CINIA, centro ubicado en Puebla que fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Los peluches, que miden usualmente 30 centímetros y tienen un precio que oscila entre 120 y 150 pesos mexicanos, representan una oportunidad de empleo y autonomía para decenas de trabajadores con discapacidad que participan en su confección.

Para esta ocasión especial, se fabricó un modelo personalizado de aproximadamente 50 centímetros, vestido con una sotana blanca y detalles papales, en honor al papa. Recibió también uno caracterizado con el uniforme de los Chicago White Sox, su equipo de béisbol favorito.

De símbolo de farmacia a ícono cultural

El Dr. Simi nació en 1997, como parte de la estrategia de marca de Farmacias Similares, empresa fundada por Víctor Manuel González Torres. Lo que inició como un personaje publicitario pronto trascendió su propósito original, convirtiéndose en un símbolo de cercanía, humor y orgullo nacional para muchos mexicanos.

Con su característica bata de médico, su bigote simpático y su sonrisa permanente, el Dr. Simi no solo representa el acceso a medicamentos a bajo costo, sino también una nueva forma de identidad cultural y de expresión popular. Ahora los peluches vienen en todos los colores y sabores, desde el Chapulín Colorado hasta Batman, hay un Dr. Simi para toda ocasión y tématica.

Un embajador no oficial de México

La entrega del peluche al Papa León XIV no solo representa un gesto emotivo, sino también la consolidación del Dr. Simi como un embajador no oficial de la cultura mexicana, capaz de conectar con audiencias tan diversas como artistas pop, figuras públicas y ahora el líder espiritual de millones de católicos en el mundo.

