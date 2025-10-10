Del remordimiento a la gloria: La fascinante historia detrás del Premio Nobel

El Premio Nobel, considerado el máximo galardón en los campos de la ciencia, la literatura y la promoción de la paz, nació de una historia profundamente humana: la del arrepentimiento y el deseo de redención de su creador, el químico, ingeniero e industrial sueco Alfred Nobel. Este hombre, que amasó una inmensa fortuna gracias a más de 355 inventos, siendo la dinamita el más conocido y, a la vez, su mayor peso moral, quería cambiar la narrativa de su vida.

Nobel, nacido en Estocolmo en 1833, fue un inventor prolífico enfocado en el desarrollo de explosivos. Su creación más famosa, la dinamita, buscaba originalmente ofrecer una herramienta más segura para la ingeniería y la minería que la inestable nitroglicerina. Sin embargo, rápidamente se convirtió en un arma de guerra, situación que generó en él un profundo sentimiento de culpa por el daño que su invento podía causar a la humanidad.

¿Qué detonó la creación de los premios?

El punto de inflexión en la vida de Alfred Nobel ocurrió en 1888, no por un evento trágico, sino por un error de la prensa. Un periódico francés publicó un obituario prematuro, titulándolo erróneamente “El mercader de la muerte ha muerto”, creyendo que Alfred había fallecido, cuando en realidad el que había muerto era su hermano Ludvig. Leer esa sombría descripción de su propio legado impactó profundamente a Alfred. Este hecho lo dejó aprensivo sobre la forma en que el mundo lo recordaría: no como un benefactor de la ciencia, sino como un empresario de la guerra.

Este revulsivo emocional lo inspiró a modificar su testamento, una decisión que firmó el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París. En este documento, Nobel estipuló que la mayor parte de su cuantiosa fortuna (aproximadamente el 94%) se utilizaría para establecer una serie de premios anuales. Estos galardones se destinarían a reconocer a aquellas personas que hubieran realizado el “mayor beneficio a la humanidad” en cinco campos específicos.

¿Cuáles fueron las categorías originales y cuándo se entregaron por primera vez?

El último deseo de Alfred Nobel delineó categorías muy específicas que reflejaban sus intereses en la investigación y la paz. Las disciplinas originales que se establecieron fueron:

Física

Química

Fisiología o Medicina

Literatura

Paz

Para administrar su deseo, se creó la Fundación Nobel en 1900, y la primera ceremonia de entrega de los premios se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1901. Así, un invento bélico terminó financiando uno de los símbolos más grandes del progreso humano. Más tarde, en 1969, el Banco de Suecia añadiría una sexta categoría, el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Cada galardonado recibe no solo una medalla y un diploma, sino también una suma de dinero cuyo fin es permitirles continuar con su trabajo sin preocupaciones económicas, un beneficio directo para el lector que desea ver el progreso científico continuar.

¿Quiénes deciden a los ganadores?

El proceso de selección para estos premios es riguroso y se mantiene en secreto por 50 años. Diferentes instituciones suecas y noruegas de gran prestigio tienen la responsabilidad de elegir a los laureados: la Real Academia Sueca de Ciencias se encarga de Física y Química; el Instituto Karolinska del de Fisiología o Medicina; la Academia Sueca del de Literatura; y un comité elegido por el Parlamento noruego decide el Premio de la Paz. Este sistema asegura la imparcialidad y la seriedad que consolidan a estos premios como un faro global de la excelencia.