Yakult presenta Uva Verde, un aliado refrescante para la microbiota intestinal

Yakult uva verde responde a las nuevas tendencias de consumo, brindando un sabor refrescante y diferente, sin perder la calidad y confianza

“En México, ocho de cada diez personas presentan algún problema gastrointestinal. Estas enfermedades, que incluyen gastritis, colitis, reflujo, estreñimiento o infecciones gastrointestinales, se han normalizado en la vida cotidiana, incluso en la infancia, cuando no debería ser así”, comentó el Mtro. Marcos Alvarado, jefe de Difusión de Yakult y especialista en nutrición clínica. Estas cifras refuerzan la importancia de crear mayor conciencia sobre la microbiota intestinal y la prevención a través de una alimentación adecuada.

En este contexto, Yakult anunció el lanzamiento de Uva Verde, una nueva presentación que combina el sabor fresco de una de las frutas favoritas de los mexicanos con los beneficios de los probióticos vivos. Con esta propuesta, la empresa refuerza su apuesta por la innovación y su búsqueda de opciones más cercanas a las preferencias alimentarias de los locales.

Ampliar

“Uva Verde responde a las nuevas tendencias de consumo, ofreciendo un sabor refrescante y diferente, sin perder la calidad y confianza que nos han caracterizado por décadas. Estamos seguros de que esta nueva propuesta fortalecerá nuestra presencia en el mercado y contribuirá a que las familias disfruten una opción deliciosa y saludable”, señaló Hiroshi Tokudomi, director de Ventas de Yakult México.

Más allá del sabor, lo esencial permanece, cada botella contiene 8 mil millones de Lactobacillus casei Shirota vivos y activos, cepas probióticas que llegan al intestino en la dosis adecuada para favorecer el equilibrio de la microbiota. Su supervivencia fue prioritaria en el diseño del producto, garantizando que los beneficios lleguen de forma efectiva al organismo.

Ampliar

Durante la presentación, el Ing. Alfonso Moncada, subdirector de Difusión recordó el legado científico de la compañía:

“Nuestro fundador, el Dr. Minoru Shirota, descubrió que el suministro de bacterias probióticas contribuye a mitigar las enfermedades gastrointestinales. De ahí nació la cepa Lactobacillus casei Shirota, que hasta hoy llega viva a los intestinos. Esa misión se mantiene vigente en cada producto que desarrollamos, priorizando siempre la dosis adecuada y la prevención en la salud intestinal”.

El consumo regular de estas bacterias benéficas contribuye a reforzar la barrera intestinal, prevenir trastornos digestivos y mejorar la respuesta inmunológica. Con el lanzamiento de Uva Verde, Yakult reafirma su compromiso de promover la salud preventiva y la calidad de vida de las familias mexicanas, ofreciendo un producto que responde tanto al paladar local como a la creciente necesidad de cuidar la microbiota intestinal.

Ampliar

*

Sobre Yakult

Fundada en 1935 en Japón, cuenta con productos hechos a base de leche fermentada y con Lactobacillus casei Shirota, bacteria probiótica que es capaz de llegar viva a los intestinos para mejorar las propiedades del sistema digestivo.

Visita también: https://www.yakult.com.mx/

FB: Yakult México

X: Yakult México

IG: Yakult México Oficial

YT: Yakult SA de CV-México-Canal Oficial