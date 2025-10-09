¿De qué murió la mujer que recorrió la Mansión Embrujada de Disney California Adventure?

Una mujer murió el pasado lunes 6 de septiembre durante un recorrido en la Mansión Encantada del parque de atracciones Disney California Adventure Park.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Anaheim, la víctima, de 60 años, perdió el conocimiento tras salir de la atracción, que actualmente presenta la temática de El Extraño Mundo de Jack durante los meses de octubre y noviembre. El personal de seguridad del parque le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los paramédicos.

El parque respondió conforme a proceso

Elementos de la Policía de Anaheim, bomberos y servicios de rescate respondieron al llamado de emergencia alrededor de las 6:30 pm (hora local), tras recibir reportes de una visitante que no respondía. Fue entonces trasladada a un hospital local, donde se pronunció oficialmente su fallecimiento.

¿De qué murió la mujer?

La oficina forense del Sheriff de Orange County investiga la causa exacta de la muerte, aunque no se han detectado fallas operativas en la atracción, que reabrió poco después del incidente. El Departamento de Relaciones Industriales supervisa la seguridad de las atracciones en los parques temáticos, las cuales están sujetas a inspecciones frecuentes y minuciosas.

La noticia fue difundida inicialmente por el influencer Matt Desmond, quien reportó que la mujer “sufrió un ataque cardíaco en la Mansión Embrujada” y no respondió cuando era momento de abandonar el recorrido.

La Mansión Embrujada es una de las atracciones más icónicas y visitadas en los parques de Disney. Inaugurada en 1969, comenzó a tematizarse en 2001 con elementos de la película El Extraño Mundo de Jack, una de las cintas más populares en esta temporada y un clásico recurrente en las decoraciones de los parques.

