Sheinbaum ordena investigación por muerte de seis civiles en Tamaulipas

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que deben existir investigaciones sobre lo ocurrido en el poblado Estación Manuel, municipio de González en Tamaulipas ya que aseguró que existe la instrucción de que ante una “agresión, no se llega a disparar”, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revisará la actuación de los elementos.

¿Qué dijo la Presidenta sobre el uso de la fuerza?

“Nosotros tenemos un sistema jurídico donde la autoridad si tiene una orden de aprehensión o está viendo que es un delito en flagrancia, pues actúa para detener a los responsables y el uso del arma de fuego tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones, y no somos la guerra contra el narco de Calderón, en donde se permitía la excepción de llegar a disparar a las... por más que fueran presuntos delincuentes, pero la orden era disparar; acá no, es frente a un delito en flagrancia o una orden de aprehensión o de cateo se actúa y si hay agresión entonces se responde”.

Calificó el caso de lamentable, pero recalcó que debe existir una investigación.

¿Qué ocurrió en el operativo militar en Estación Manuel?

“Sí, un caso muy lamentable y la Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto, están las denuncias, obviamente, primero la revisión del caso, así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa, pero también, pues evidentemente el juicio civil, entonces sí, se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias”.

Y es que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la noche del 6 de octubre, en el poblado Estación Manuel, una camioneta intentó embestir a uno de los soldados, por lo que los integrantes de un convoy militar, integrado por tres vehículos, dispararon, lo que dejó seis civiles muertos, cinco en el lugar, y uno que falleció en el traslado a un hospital.

AHZ.

