Sheinbaum abierta a reunirse con activistas mexicanos de la Flotilla Global Sumud

La presidenta Sheinbaum no descartó la posibilidad de reunirse con los activistas mexicanos que regresaron este día a México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Dispuesta se dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de reunirse con los seis integrantes de la delegación mexicana que formaron parte de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y fue detenida en Israel.

¿Qué dijo la Presidenta sobre los mexicanos de la flotilla?

Después que los connacionales llegaron la mañana de este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Primera Mandataria indicó que hasta el momento no se ha pedido una reunión.

“Nosotros, el gobierno… si ellos solicitan que los reciba los recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver… el Canciller estuvo atento todo el tiempo y en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel para poder repatriarlos y afortunadamente ya llegaron esta mañana”.

¿Quiénes integraban la delegación mexicana?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los mexicanos llegaron procedentes de Estambul: Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

AHZ.

