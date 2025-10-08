Reforma a la Ley de Amparo no fue iniciativa del Poder Judicial y no quita derechos: Manuel Huerta

La construcción de leyes se logra con aportaciones y diálogo, solo así se pueden lograr normas justas y fortalecimiento al Estado de Derecho, aseguró que la reforma Ley de Amparo “no quita derechos, no cambia juicios pasados ni afecta a los que están en curso” , afirmó el senador de Morena, Manuel Huerta e integrante de la Comisión de Asuntos Legislativos.

¿Qué dijo Manuel Huerta sobre los derechos adquiridos?

Puntualizó en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas“, que se deben seguir las reglas “sin violar la constitucionalidad”, porque aseguró “nadie va a perder un derecho ganado, su caso seguirá bajo las mismas reglas, trámites que no se han hecho podrán seguir las nuevas normas que evitan el abuso”.

Artículo transitorio en la #LeyAmparo “no fue iniciativa del #PoderJudicial”, dice el senador @ManuelHuertaLdG, que el diálogo con el PJ es más limitado por la transición de la nueva @SCJN.



¿Cómo se desarrolla el diálogo entre poderes sobre la reforma?

Afirmó que “hay un diálogo institucional entre poderes durante todo este proceso, es un diálogo institucional porque la iniciativa viene de la presidencia”, pero afirmó que “la presidenta plantea lo mismo que yo: ‘hay que revisar esto’ y Zaldívar dijo ‘hay que plantear otra redacción que dé más claridad’, por lo que aseguró ‘en el fondo de la litis, no tenemos diferencias’”.

“El diálogo con el Poder Judicial es más limitado por la propia esencia de que acaban de llegar” y negó que fuera iniciativa del Poder Judicial.

