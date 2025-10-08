Crédito Infonavit 2025: Adiós al sistema de puntos con los nuevos requisitos para jóvenes derechohabientes

Hay buenas noticias para los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Pues su director, Octavio Romero Oropeza, presentó recientemente los nuevos requisitos para solicitar un crédito de vivienda, y lo mejor es que los más jóvenes ya no tendrán que esperar tanto tiempo para poder hacerlo.

Aquí te explicamos de qué va.

¿Por qué cambian los requisitos del Infonavit?

De acuerdo con las autoridades, el cambio se debe a que el sistema de puntos complicaba el acceso al crédito para los derechohabientes, pues se requería alcanzar al menos mil 80 puntos para poder solicitarlo.

¿Cuáles son los nuevos requisitos del Infonavit?

Según Octavio Romero Oropeza, con la eliminación del sistema de puntos, los requisitos se reducen a:

Ser derechohabiente del Infonavit.

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, máximo 17 mil pesos mensuales.

No tener vivienda propia.

Contar con un empleo formal.

Con estos nuevos requisitos, el instituto quiere simplificar el proceso y ampliar el acceso al crédito para una casa. Y uno de los cambios más importantes es que los jóvenes podrán solicitar un crédito desde los seis meses de antigüedad laboral. Además, los créditos podrán pagarse en un plazo de hasta 30 años.

¡Estamos construyendo bienestar!



A través de un enlace a La Mañanera del Pueblo desde Huimanguillo, Tabasco, nuestro director general, @OctavioRomero_O, junto con el gobernador @TabascoJavier, informó que ya se entregaron las primeras 80 viviendas del programa Vivienda para el… pic.twitter.com/yzFMVUzYgQ — Infonavit (@Infonavit) October 3, 2025

¿Qué características tienen las viviendas del Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, las viviendas del programa Vivienda para el Bienestar tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, con:

Dos habitaciones.

Un baño completo.

Espacio para servicios.

Además, estarán ubicadas cerca de escuelas, hospitales, centros de trabajo y comercios, e incluirán áreas verdes, espacios recreativos y estacionamiento.

