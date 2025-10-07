Huracán Priscila podría subir a categoría 3 esta tarde, Sheinbaum advierte a la población

La Presidenta advirtió del desarrollo del huracán Priscila, que podría alcanzar categoría 3. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Esta tarde se prevé que el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3, mientras continúa su desplazamiento en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó que autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran coordinadas y preparadas en Los Cabos, donde se esperan lluvias intensas y fuertes rachas de viento durante las próximas horas.

Actualmente, “Priscilla” mantiene la categoría 2, con su centro ubicado al sur de Cabo San Lucas, desplazándose hacia el noroeste a 17 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias intensas y alerta por vientos

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en Baja California Sur para supervisar acciones preventivas.

El pronóstico meteorológico indica que las bandas nubosas del huracán Priscilla provocarán lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, así como en el norte y centro de Nayarit. También se esperan lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, encharcamientos, deslaves e inundaciones. Además, se prevén rachas de viento fuertes capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada por fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para evitar riesgos.

