Guillermo Arriaga relata reconciliación con Alejandro González Iñárritu y celebra 25 años de Amores Perros con versión remasterizada

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el escritor, cineasta y guionista de la película Amores Perros, Guillermo Arriaga, anunció que se estrenará remasterizada en todo el país para celebrar los 25 años del filme y que nuevas generaciones puedan conocerla.

“Esta edición original es tal cual la película… ayer que la vi en Bellas Artes, la verdad, se veía increíble… verdaderamente se ve muy bien. Como te digo, pareciera que la estrenamos ayer, se ve muy bien la película, estábamos muy contentos… mucha gente joven en Bellas Artes”.

¿Cómo fue la reconciliación entre Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu?

Arriaga relató cómo fue su reconciliación con el director de la película, Alejandro González Iñárritu, y dijo que se dieron cuenta “que tenían más cosas en común que cosas que los separaron… había un cariño que nunca se erosionó, el cariño se mantuvo a pesar de la distancia y de las discrepancias, y fue lo que prevaleció”; además señaló que hubo gente que contribuyó a su separación.

“Alejandro y yo tuvimos un Zoom hace unos meses, iba a ser un Zoom corto porque él estaba en medio de la película y resultó que estuvimos casi 6 horas platicando… en cuanto hablamos dijimos que había sido lo que nos había herido y nos dimos cuenta de que las heridas eran más fáciles de cerrar de lo que pensamos”.

¿Volverán a trabajar juntos Arriaga e Iñárritu?

El escritor y cineasta mencionó que no tienen contemplado actualmente volver a colaborar con Alejandro González Iñárritu.

“Obviamente hacíamos una pareja creativa” y sería muy precipitado “por ahora estamos felices con el restreno de Amores Perros, de los veinticinco años y queremos ver qué opinan las nuevas generaciones de la película”, concluyó.

