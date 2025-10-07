PAN CDMX alerta riesgo en la Línea 12 del Metro y exige peritaje

El Gobierno de la Ciudad de México debe estar en alerta máxima por las preocupaciones vecinales sobre separación detectada de un tramo entre las estaciones San Andrés Tomatlán y Lomas Estrella de la Línea 12 del Metro.

¿Qué exige el PAN ante los reportes en la Línea 12?

Así lo señaló Luisa Gutiérrez Ureña, dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, quien exigió un peritaje y la evaluación en todo el tramo elevado de la llamada Línea Dorada.

“Le pedimos al gobierno local y al Metro no minimizar esta situación y en vez de emitir tarjetas informativas express negando lo que los vecinos señalan, mejor que hagan revisiones técnicas”, dijo.

Luisa Gutiérrez demandó seriedad en esta situación.“No podemos nuevamente estar expuestos a que suceda una tragedia, la Línea 12 nació mal y ha tenido muchas intervenciones estructurales”, insistió.

La presidenta del PAN CDMX recordó que el Metro ha tenido problemas de manera histórica, desde desplomes, explosiones, choques, inundaciones y episodios de inseguridad.

“El Gobierno de Morena ha minimizado los problemas del Metro, ha minimizado la situación que vive este medio de transporte masivo durante años, solicitamos la intervención urgente de técnicos y especialistas en materia de ingeniería civil para descartar riesgos”, aseveró.

¿Qué pide el PAN al Gobierno de la Ciudad de México?

En tanto, el diputado federal del PAN, Federico Döring, demandó a la Secretaría de Protección Civil local iniciar con una evaluación de toda la Línea 12 y remitirla tanto al Congreso local como a la Cámara de Diputados para darle avance legislativo.

“No podemos confiar en el mantenimiento de la administración anterior toda vez que no existió. La seguridad de los usuarios debe ser la mayor prioridad”, indicó.

Döring exigió a Brugada una nueva revisión de toda la Línea 12 del Metro para garantizar la seguridad y evitar una nueva tragedia como fue en el sexenio de Sheinbaum en la Ciudad en el 2021.

Después no digan @ClaraBrugadaM y @MetroCDMX que NO se les avisó a tiempo como lo hicieron mintiendo cuando la #Linea12NoSeOlvida Florencia Serranía y @Claudiashein https://t.co/zY0pBI1Twz pic.twitter.com/jfJNtT0kkp — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) October 7, 2025

