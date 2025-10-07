Detienen en Arizona a Roberto Copado, exdirector de Protección Civil de Hermosillo, durante el incendio de la Guardería ABC

Roberto Copado, exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, durante el incendio de la Guardería ABC, fue detenido en Arizona, Estados Unidos.

Copado era el responsable de firmar los dictámenes que autorizaban la operación de establecimientos, como guarderías y otras empresas.

De acuerdo con los primeros reportes, fue detenido durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

El exfuncionario ya había sido detenido en Sonora en diciembre de 2009, por los delitos de homicidios culposos y lesiones culposas, pero continuó el proceso en libertad.

Roberto Copado cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión.

Autoridades mexicanas buscan su extradición para que enfrente los cargos pendientes relacionados con el caso, uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de México.

¿CUÁNTOS MENORES MURIERON POR ESTE INCENDIO?

En la tragedia de la Guardería ABC fallecieron 49 menores, entre niños, niñas y bebés; y alrededor de 70 niños más resultaron heridos.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 14:45 horas, inició un incendio en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. El fuego avanzó rápidamente al inmueble de a lado, donde se encontraba esta guardería que estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, testimonios recabados entre vecinos de lugar, relatan que cuando comenzó el incendio fue imposible sacar a los niños por la forma en que estaba construida la guardería.

“Minutos después la situación se salió de control, las 17 ambulancias que se dedicaban a trasladar a los menores heridos quedaron rebasadas, y los niños tuvieron que ser trasladados en carros y patrullas a los hospitales”, detalló la CNDH.

