Derrumbe en el barrio de la Ópera en Madrid deja varios desaparecidos y heridos

El barrio de la Ópera, en Madrid, España, fue escenario de un derrumbe la mañana de este martes, luego del colapso parcial de un edificio que se encontraba en espera de ser demolido para la construcción de un nuevo hotel.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

De acuerdo con los primeros reportes de bomberos y rescatistas, al menos cuatro personas permanecen desaparecidas, mientras que dos se encuentran atrapadas entre los escombros y una más fue trasladada al hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Un trabajador de la obra y testigo del incidente señaló que “podría haber incluso 40 personas en el sitio” al momento del colapso.

Hasta el momento se desconocen las causas del derrumbe, aunque algunos testigos mencionaron haber escuchado un fuerte estruendo y percibido olor intenso en la zona antes del desplome.

Equipos de rescate y autoridades locales continúan las labores de búsqueda y atención en el lugar del siniestro, ubicado a pocos metros de la Plaza del Sol.

