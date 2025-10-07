CFE se viste de rosa con “Energía que protege vidas”

Recientemente se llevó a cabo el evento CFE se viste de rosa “Energía que protege vidas” para concientizar sobre la prevención y la acción en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama con la presencia de la directora General de la Comisión Federal de Electricidad, Mtra. Emilia Esther Calleja Alor y con la participación de especialistas en la materia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La titular de la Dirección de Administración, Yesica Luna Espino agradeció a la trabajadora de la Dirección de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DIPI) y sobreviviente del cáncer de mama, Rosalba Reyes Guerrero por su testimonio y fortaleza para hacer frente a su diagnóstico. Asimismo, destacó la labor de las personas cuidadoras en todas las etapas de la enfermedad. “Es muy importante saber que se tienen herramientas económicas. No hay dinero que ayude para una enfermedad de esta naturaleza, sin embargo, suma para que la familia camine de forma más segura”, puntualizó.

”Pasé por 16 quimioterapias, nueve radiaciones y cinco años de tratamiento”, Rosalba Reyes Guerrero, trabajadora de la DIPI, fue dada de alta el 06 de marzo de 2025 tras padecer cáncer de mama y ser sometida a dos cirugías complejas. En su discurso agradeció el apoyo de su esposo, sus hijas, así como del personal médico, el SUTERM y la CFE.

“La belleza de la vida después del cáncer es algo que sí vale la pena luchar. Sigamos luchando juntas compañeras”, hizo un llamado a no bajar los brazos. Por su parte, la subdirectora de Recursos Humanos, Cecilia Braña Vázquez habló de la importancia de “difundir información precisa, fomentar la prevención oportuna y promover la autoexploración y la exploración clínica como herramientas fundamentales para la detección temprana.” Hizo un llamado a transformar en acción, consciencia y responsabilidad: “El silencio cuesta vidas y preguntar y comentar nos puede salvar.”

Durante la ponencia “Juntas por la vida: Prevención, autocuidado y apoyo en la lucha contra el cáncer de mama”, la doctora, Eugenia Victoria Ley Alfonso destacó que el cáncer de mama representa más de uno de cada cuatro casos de cáncer en mujeres mexicanas. “Se diagnostican más de 30 mil casos en México con más de 7 mil defunciones. Esto refleja una necesidad urgente del diagnóstico oportuno, la educación en la autoexploración y la cobertura de mastografía”, afirmó.

Señaló que la estrategia PrevenIMSS en Empresas contempla la instalación de módulos de exploración clínica mamaria, capacitación en autoexploración y el despliegue de mastógrafos móviles en centros laborales. La doctora Ley Alfonso resaltó que en octubre, se proyecta la realización de 150 mil mastografías a nivel nacional con la finalidad de reforzar la detección oportuna. Informó que el IMSS cuenta con más de 300 mastógrafos distribuidos estratégicamente en el país.

Por su parte, el doctor Ernesto Krug Llamas, coordinador de Unidades de Primer Nivel del IMSS subrayó la importancia de iniciar el autocuidado desde edades tempranas, lo cual permitirá a la niña o adolescente identificar cuando algo no está bien, por eso “es necesario tener esta asiduidad de que cada mes se autoexploren”. Refirió que la prevención primaria es clave para reducir la incidencia del cáncer de mama y que actores modificables como el sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y sobrepeso deben ser atendidos con hábitos saludables.

“Cuando te digan que tienes una lesión, no te detengas hasta saber si es o no es”, exhortó el doctor, Krug Llamas al enfatizar que la prevención debe ser una práctica constante y no una acción aislada. Señaló que el chequeo anual PrevenIMSS es una herramienta fundamental para detectar oportunamente diversas enfermedades, incluido el cáncer de mama. “El chequeo anual PrevenIMSS es visitar la unidad de medicina familiar una vez al año y tanto hombre como mujer, en este caso las mujeres, todas deben tener la cartilla nacional de salud”.

Por parte del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), su secretaria de Previsión Social, María del Carmen Ortega Zúñiga, sostuvo que se trabaja en garantizar el derecho a la salud del personal en este sentido, se busca no obstaculizar el acceso por falta de tiempo o de apoyo institucional. Enfatizó que la labor del SUTERM “no se limita a las condiciones de trabajo sino también a defender la vida, la dignidad y el futuro de cada una de nuestras compañeras cuando se le detecta un padecimiento de cáncer”. Al cierre del evento, la directora de Administración, Yesica Luna Espino entregó reconocimientos al personal médico especialista del IMSS que asistió al evento.