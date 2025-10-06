Registro Beca Benito Juárez 2025: Requisitos para inscribirse si eres menor de edad y recibir el apoyo de mil 900 pesos

Te contamos qué piden y cómo encontrar la clave de tu escuela (CCT) para registrarte a la Beca Benito Juárez en octubre 2025. / Fabio Camandona

Si entraste a la prepa o al bachillerato y te interesa registrarte a la beca Benito Juárez para ser beneficiario, es importante que tengas a la mano ciertos documentos. El apoyo entrega mil 900 pesos cada dos meses, y si eres menor de edad, además de tu CURP, necesitarás información y papeles de tu padre, madre o tutor.

Te contamos qué piden y cómo encontrar la clave de tu escuela (CCT).

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la beca Benito Juárez si soy menor de edad?

De acuerdo con la página de registro del programa, los estudiantes menores de edad que quieran solicitar la beca deben contar con los siguientes documentos:

CURP del estudiante y del padre, madre o tutor.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses).

Número de teléfono y correo electrónico del padre, madre o tutor.

Identificación oficial digitalizada del padre, madre o tutor: puede ser INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir.

Si estudias en una prepa o bachillerato público y quieres solicitar una Beca #BenitoJuárez....



Checa lo que #Mafer tiene que decirte. 🫣



Haz tu registro aquí. https://t.co/clsM9oY18v pic.twitter.com/mUMCwT3TeU — BecasBenito (@BecasBenito) October 4, 2025

¿Cómo saber la CCT de tu escuela para inscribirse a la Beca Benito Juárez?

Si no sabes cuál es la clave del centro de trabajo de tu plantel, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez señala que puedes obtenerla de la siguiente forma:

Ingresa a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx .

Selecciona el estado, municipio y localidad donde se ubica tu escuela.

Da clic en “Buscar escuela”.

Y listo, ahí aparecerá la CCT que necesitas para tu registro.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Benito Juárez 2025: Guía para activar tu Cuenta Llave MX y solicitar el apoyo de mil 900 pesos para bachillerato