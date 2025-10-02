;

  • 02 OCT 2025, Actualizado 22:27

MinxMin: Marcha 2 de octubre; se cumplen 57 años de la matanza de Tlatelolco

En punto de las 4:10 pm salieron los contingentes... Se registran saqueos a una tienda de autoservicio

Víctor Sandoval Hernández

Hoy se se cumplen 57 años de la matanza de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y como cada año, se convocó a una manifestación.

Fue a partir de las 4:10 que los contingentes salieron de la Plaza de las Tres Culturas, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, y desde el comienzo se reportaron saqueos a dos tiendas de conveniencia.

Se dirigen al Zócalo de la Ciudad de México

