MinxMin: Marcha 2 de octubre; se cumplen 57 años de la matanza de Tlatelolco

Hoy se se cumplen 57 años de la matanza de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y como cada año, se convocó a una manifestación.

Fue a partir de las 4:10 que los contingentes salieron de la Plaza de las Tres Culturas, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, y desde el comienzo se reportaron saqueos a dos tiendas de conveniencia.

Se dirigen al Zócalo de la Ciudad de México Ampliar

