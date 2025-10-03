Hamás acepta plan de paz de Trump, con condiciones y liberación de rehenes( FOTO: Getty Images )

En un giro en el conflicto de Gaza, Hamás respondió positivamente al plan de paz con Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ha puesto como condición crucial iniciar las negociaciones para perfilar los detalles del acuerdo.

¿Qué condiciones impuso Hamás para aceptar el acuerdo?

Fuentes cercanas al grupo confirmaron que Hamás aceptó la liberación de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, un punto central de la propuesta de Trump.

Este compromiso representa el primer avance significativo desde que el presidente estadounidense presentara su plan tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Hamás solicitó también iniciar negociaciones inmediatas con mediadores internacionales, como Qatar, Egipto y Turquía, para discutir los pormenores del acuerdo, haciendo hincapié en la necesidad de definir y respetar los “derechos inalienables” del pueblo palestino.

¿Qué cambios propone Hamás en Gaza?

Además, mostraron disposición a ceder la administración de la Franja de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos con respaldo regional e internacional.

La respuesta de Hamás llega después de que Trump extendiera un ultimátum, amenazando con desatar un “infierno” si el grupo no aceptaba la propuesta antes del próximo domingo.

