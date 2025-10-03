Gustavo A. Madero: Todas las actividades para este fin de semana en el Faro Aragón
Desde cine y teatro hasta conciertos para todas las edades
La alcaldía Gustavo A. Madero se encuentra al norte de la CDMX y fue una de las primeras en albergar un Faro llamado Faro Aragón. Las siglas de FARO quieren decir Fábrica de Artes y Oficios Aragón, por lo que es un centro cultural donde se pueden practicar distintas habilidades y oficios, así que te contamos qué actividades gratuitas puedes encontrar este fin de semana en el Faro Aragón.
Cartelera cultural del FARO Aragón
- Gustavo A. Madero Faro Aragón: Radioteatro
Si eres de los o las que aman el teatro esta opción te va a encantar pues este sábado 4 de octubre, se presentará una adptación de radio-teatro de la novela clásica de H.G Wells ‘La Guerra de los Mundos’. En ella se narra la historia de una invasión extraterrestre que causa pánico y caos en la sociedad.
La edad es a partir de los 6 años y dura hora y media, llega temprano para apartar lugar pues comenzarán en punto de las 11 de la mañana.
- Gustavo A. Madero Faro Aragón: Teatro
¿Recuerdas la película ‘Sing’? Pues esta obra de teatro se inspiró en la peli para traer un proyecto de teatro musical con acrobacias en telas y más malabares. Dentro de esta obra se presentan alrededor de 14 actos que durarán aproximadamente 2 horas y media en total.
Las edades en las que puedes acudir desde los 3 años de edad y seguro lo disfrutarás bastante pues habrá mucho baile, teatro, danza aérea y acrobacia.
Entre los talleres que puedes tomar en distintos días de la semana, se encuentran:
- Cerámica
- Pintura
- Dibujo
- Grabado
- Serigrafía
- Ludoteca Lele
- Libro Club
- Cartonería
Recuerda visitar sus redes sociales oficiales y su página web, o en su caso la cartelera cultural para más actividades y talleres que quieras tomar ya sea para grandes o para chicos. El Faro Aragón en la Gustavo A. Madero es todo lo que está bien culturalmente.