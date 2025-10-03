;

  • 04 OCT 2025, Actualizado 01:45

Gustavo A. Madero: Todas las actividades para este fin de semana en el Faro Aragón

Desde cine y teatro hasta conciertos para todas las edades

Actividades Faro Aragón

Actividades Faro Aragón

Fernanda Garrido Arellano

La alcaldía Gustavo A. Madero se encuentra al norte de la CDMX y fue una de las primeras en albergar un Faro llamado Faro Aragón. Las siglas de FARO quieren decir Fábrica de Artes y Oficios Aragón, por lo que es un centro cultural donde se pueden practicar distintas habilidades y oficios, así que te contamos qué actividades gratuitas puedes encontrar este fin de semana en el Faro Aragón.

Cartelera cultural del FARO Aragón

  • Gustavo A. Madero Faro Aragón: Radioteatro

Si eres de los o las que aman el teatro esta opción te va a encantar pues este sábado 4 de octubre, se presentará una adptación de radio-teatro de la novela clásica de H.G Wells ‘La Guerra de los Mundos’. En ella se narra la historia de una invasión extraterrestre que causa pánico y caos en la sociedad.

La edad es a partir de los 6 años y dura hora y media, llega temprano para apartar lugar pues comenzarán en punto de las 11 de la mañana.

La guerra de los mundos en FARO Aragón

  • Gustavo A. Madero Faro Aragón: Teatro

¿Recuerdas la película ‘Sing’? Pues esta obra de teatro se inspiró en la peli para traer un proyecto de teatro musical con acrobacias en telas y más malabares. Dentro de esta obra se presentan alrededor de 14 actos que durarán aproximadamente 2 horas y media en total.

Las edades en las que puedes acudir desde los 3 años de edad y seguro lo disfrutarás bastante pues habrá mucho baile, teatro, danza aérea y acrobacia.

Sing de obra de teatro en Faro Aragón

Entre los talleres que puedes tomar en distintos días de la semana, se encuentran:

  • Cerámica
  • Pintura
  • Dibujo
  • Grabado
  • Serigrafía
  • Ludoteca Lele
  • Libro Club
  • Cartonería

Recuerda visitar sus redes sociales oficiales y su página web, o en su caso la cartelera cultural para más actividades y talleres que quieras tomar ya sea para grandes o para chicos. El Faro Aragón en la Gustavo A. Madero es todo lo que está bien culturalmente.

