Escuelas públicas de CDMX tendrán lentes de realidad virtual; ¿Qué es el programa Aula Digital Mixtli?

La tecnología no debe estar peleada con la educación, al contrario, es una herramienta que se puede implementar para que los estudiantes mejoren su nivel académico. Para ello, el Gobierno de la CDMX ha implementado un nuevo programa llamado ‘Mixtli, Aula Digital’. Te contamos todos los detalles que debes saber.

Aula digital Mixtli Ampliar

¿Qué es el programa ‘Mixtli Aula Digital’?

Este programa busca beneficiar a estudiantes y docentes de nivel primaria y secundaria en la capital del país. Éste, de acuerdo a las autoridades, tratará de impulsar de manera contundente el aprendizaje y los procesos de enseñanza en las escuelas públicas.

Además de implementar la tecnología de lentes de realidad virtual en las aulas, contarán con:

Computadoras de alto rendimiento

Tablets

Pizarrones digitales

Impresoras 3D

Telescopios digitales

Laptops

Proyectores

¿A partir de cuándo se implementará este programa?

Hasta el momento la única escuela que cuenta con este programa es la secundaria diurna No. 166 Alfonso Reyes, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue directamente para verificar y visitar a los y las alumnas con esta gran noticia.

En la conferencia, la mandataria aseguró que todas las escuelas públicas de la capital, tendrán acceso a este programa aunque no detalló cuándo, pero muchos esperan que no pase de este ciclo escolar.