Creador de ICEBlock reacciona a eliminación de su app por Apple a petición de Trump

ICEBlock es la app para ubicar a agentes de ICE que fue eliminada por Apple bajo presión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La noticia de la eliminación de su app ICEBlock no le cayó nada bien a su creador, Joshua Aaron, quien se pronunció este viernes sobre la decisión de Apple de ceder ante el gobierno de Donald Trump.

Esta aplicación para alertar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) solo estaba disponible en iOS y fue lanzada a principios de abril, alcanzando más de un millón de descargas.

ICEBlock fue creada por Joshua Aaron. / CNN. Ampliar

¿Cómo reaccionó el creador de ICEBlock luego que Apple eliminó su app?

El programador y activista, Joshua Aaron, creador de ICEBlock, ha declarado que esta app nació para ayudar a combatir la política migratoria de Estados Unidos y defender a sus vecinos del terror de las redadas aplicadas por la administración de Donald Trump.

Tras conocerse que Apple eliminó su app, Aaron dijo sentirse increíblemente decepcionado. En declaraciones a CNN, dijo:

“Ceder ante un régimen autoritario nunca es la elección correcta. Estamos decididos a combatir esto con todas nuestras fuerzas. Nuestra misión siempre ha sido proteger a nuestros vecinos del terror que esta administración sigue infligiendo a la población de esta nación”. — Joshua Aaron, creador de ICEBlock

Las redadas del gobierno de Donald Trump generaron movilizaciones masivas en varias ciudades de Estados Unidos. / FOTO: Especial Ampliar

¿Por qué Apple cedió ante Trump y eliminó ICEBlock?

La compañía Apple señaló que su decisión está basada en informes que recibieron del gobierno estadounidense, sobre los riesgos de seguridad vinculados a la aplicación:

“Creamos la App Store para que sea un lugar seguro y fiable para descubrir aplicaciones”, señaló la compañía en un comunicado. “Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store”. —

Apenas en septiembre, ICE afirmó que un sujeto utilizó estas aplicaciones previo a un ataque armado contra un centro de ICE en Dallas.

Durante meses, el presidente Trump y su administración criticaron una y otra vez la aplicación que funcionaba bajo el mismo principio que herramientas que informan sobre el tráfico vehicular.

En julio, la fiscal Pamela Bondi advirtió a Aaron que “tuviera cuidado” y anunció que le habían abierto una investigación del Departamento de Justicia.

¿Cómo funcionaba ICE Block, la app creada por Joshua Aaron?

La lógica de ICEBlock es actuar como un sistema de alerta temprana que ayuda a conocer si hay agentes de ICE a ocho kilómetros a la redonda de la ubicación del usuario, con la ventaja de que no guardaba ningún dato personal, brindando la seguridad de una denuncia anónima.

ICEBlock, creada por Joshua Aaron, funciona como un sistema de alerta temprana que permite a los usuarios saber si agentes del ICE están cerca en un radio de 8km. Ampliar

Las personas podían colocar un pin en un mapa para señalar la zona donde estaban los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, además de otros datos como la vestimenta o auto en el que viajaban.

Además, los reportes de ICEBlock se actualizaban cada 5 minutos, dando información prácticamente en tiempo real, y desaparecían a las 4 horas de su publicación.

