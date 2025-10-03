BENITO JUÁREZ: Estos son los requisitos para esterilizar a tu mascota en la CDMX en octubre
La alcaldía participará en la cuarta jornada de castración masiva Castra Lat 2025.
Si vives en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y estás interesado en esterilizar a tu perrito o gatito, esta es tu oportunidad porque fue anunciada la convocatoria de la cuarta jornada de castración masiva, Castra Lat 2025, pero cuenta con cupo limitado a 20 fichas, por lo que es importante registrarte lo antes posible.
La cita es el 4 de octubre en el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía, CAVAC, ubicado en avenida Municipio Libre y Uxmal, colonia Santa Cruz Atoyac.
Requisitos para esterilización de perros y gatos
De acuerdo con la alcaldía, estos son los requisitos para que realicen la cirugía a tu animal de compañía:
- Original y copia de cartilla de vacunación con comprobante de vacuna antirrábica vigente.
- Copia de credencial para votar del tutor o persona responsable.
- Ayuno de 8 horas previas a la cirugía (sólidos y líquidos).
- Tener entre 4 meses y 8 años de edad.
- Estar clínicamente sano y sin tratamiento médico.
- Libre de pulgas y garrapatas, con baño aplicado al menos 2 días antes.
Además, también considera que:
- Las hembras no deben estar lactando, en celo o gestantes.
- Debes llevar un collar isabelino o faja, además de una cobija.
Las autoridades advirtieron que, si no cumples con estos requisitos, no se podrá realizar la esterilización.
¿Cómo llevar a tu mascota?
Los perros deben ir con su collar, correa y bozal en caso necesario. Los gatos deben ir en transportadora, una por cada gato.
