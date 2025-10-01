Inicia la segunda edición de Olá, Olé de Grupo La Comer

Grupo La Comer presenta la segunda edición de Olá, Olé, un evento exclusivo que ofrece al público más de dos mil productos provenientes de España y Portugal, en el que podrá descubrir una amplia selección de mercancías de ambos países, cuidadosamente seleccionadas para brindar una experiencia diferenciada.

Con productos provenientes de centenares de empresas originarias de las diversas regiones de la península ibérica, los consumidores podrán encontrar desde vinos, aceites de oliva, paellas, arroces y platos precocinados, hasta embutidos, mermeladas, quesos, aceitunas, dulce de membrillo y salsas típicas. La propuesta ofrece un recorrido sensorial que transporta a los consumidores a la península ibérica.

Además de contar con una amplia variedad de alimentos y bebidas, también ofrece artículos para el hogar, textiles, productos de higiene personal y spa, entre otros.

Ampliar

“Estamos muy orgullosos de presentar la nueva edición de Olá, Olé, un escaparate único de sabores y productos de alta calidad donde Portugal y España son los protagonistas. En Grupo La Comer buscamos constantemente sorprender al público con eventos exclusivos que sólo encontrarán en nuestros espacios. Esta promoción reafirma el compromiso de la compañía de ofrecer oportunidades que enriquecen la experiencia de compra, mientras celebramos la diversidad cultural y gastronómica de estas naciones”, dijo Santiago García, director general de Grupo La Comer.

En el evento de presentación estuvieron el Embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho y Guadalupe Díaz González, Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Embajada de España en México, así como directivos de Grupo La Comer.

Olá, Olé estará disponible del 26 de septiembre al 31 de octubre en tres formatos del Grupo –City Market, Fresko y La Comer–. Desde 2018 Grupo La Comer presenta a sus clientes la oportunidad de adquirir productos provenientes de naciones cercanas a sus gustos y preferencias. Los eventos de años anteriores han presentado mercancías de Alemania, Francia e Italia.