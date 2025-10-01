Estas son las últimas imágenes con vida de Brenda, Morena y Lara, víctimas de triple feminicidio en Argentina

Brenda, Morena y Lara, las jo2venes víctimas del triple feminicidio que sacude a Argentina cuyo autor intelectual es "Pequeño J".

El asesinato de Brenda, Morena y Lara que fue transmitido en vivo a través de Instagram para una audiencia de 45 personas el pasado 19 de septiembre, mantiene el shock a la sociedad en Argentina que se ha movilizado en contra del triple feminicidio de las jóvenes de 20 años y la menor de 15.

Los familiares de las víctimas encabezaron una marcha que partió de la Plaza de Mayo hasta el Congreso argentino para exigir justicia. “Pequeño J”, el presunto autor intelectual, ya fue detenido por la Policía Nacional de Perú.

¿Cómo fue el feminicidio de Brenda, Morena y Lara?

El viernes 19 de septiembre, las tres jóvenes estaban en La Matanza, Buenos Aires, cuando fueron invitadas a una fiesta en la zona de Florencio Varela a cambio de recibir 300 dólares a cada una.

Las últimas imágenes de las jóvenes fueron catadas en un video que las muestra subiendo a la camioneta blanca que las transportó hacia el lugar donde les quitarían cruelmente la vida.

Las jóvenes Brenda, Morena y Lara fueron captadas por última vez por una cámara de seguridad, antes de ser víctimas del triple feminicidio que sacude a Argentina. pic.twitter.com/NhnKhG3hbo — W Radio México (@WRADIOMexico) October 2, 2025

Al llegar a una casa de Florencio Varela, Brenda, Morena y Lara sufrieron tortura extrema que se transmitió en vivo para una audiencia de 45 personas de un grupo cerrado de Instagram, donde también se exhibió el descuartizamiento de las jóvenes, algo que se supo después por la confesión de uno de los miembros del grupo.

En la transmisión se habría escuchado a “Pequeño J” decir que eso iba a pasarle a quien le robara, por lo que se presume que alguna de ellas habría sustraído dinero o drogas del grupo criminal.

Los cuerpos de las jóvenes fueron encontrados en la casa donde fueron asesinadas. Al momento suman 9 personas detenidas por estos hechos.

¿Quiénes eran Brenda, Morena y Lara?

Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, eran primas, mientras que Lara Gutiérrez, de 15 años, era amiga de ambas de acuerdo con medios locales.

Brenda del Castillo tiene un niño de 1 año y vivía con sus padres mientras trabajaba vendiendo ropa, mientras que Morena y Lara también vivían con familiares que declaran que no se metían con nadie.

Con la detención de “Pequeño J”, narcotraficante y presunto autor intelectual del triple feminicidio, suman 9 detenidos por el crimen que ha sacudido a toda Argentina.

Captura de prófugos vinculados al triple crimen de Florencio Varela #Argentina 🇦🇷



🚨 #PNPInforma | En una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias “Pequeño… pic.twitter.com/rxAZ0cfkOi — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 1, 2025

