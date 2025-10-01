El “Pequeño” J cayó por un error de principiante: Así detuvieron al feminicida de Brenda, Morena y Lara

"Pequeño J" fue detenido por la policía en Perú. se le señala como autor intelectual del triple feminicidio de Brenda, Morena y Lara en Buenos Aires, Argentina.

Después de estar 6 días prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue detenido por la policía antidrogas de Perú, después de cometer un insólito error.

Al narcotraficante se le señala como el presunto autor intelectual del triple feminicidio en Argentina de Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez de 15.

Brenda, Morena y Lara, las jo2venes víctimas del triple feminicidio que sacude a Argentina cuyo autor intelectual es "Pequeño J". Ampliar

¿Qué error de principiante cometió “Pequeño J”?

Tony Janzen, el “Pequeño J”, fue localizado gracias al trabajo de investigación de la policía de Buenos Aires, sumado a un insólito error del narcotraficante que habría ordenado el triple feminicidio.

El ministro de Seguridad de la capital argentina, Javier Alonso, señaló que identificaron casas de seguridad de Valverde Victoriano, en una de las cuales había estado horas antes, donde encontraron un objeto clave para dar con el narcotraficante.

El error de principiante de “Pequeño J”, sobre quien pesaba una orden de captura de la Interpol, fue muy simple: jamás cambió de teléfono celular ni de chip, por lo que fue rastreado por las autoridades una vez que encontraron otro teléfono de su propiedad en una de sus escondites. Fue detenido en la ciudad de Pucusana, a 70 kilómetros de Lima, mientras viajaba en un camión de pescado.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue detenido en Perú por el feminicidio de Brenda, Morena y Lara en Argentina. Ampliar

¿Quién es el “Pequeño J”?

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, es hijo de Janhzen Valverde integrante del grupo criminal “Los injertos de Nuevo Jerusalén” quien idolatraba al narcotraficante Pablo Escobar y a otras figuras del crimen, reales o no, tanto que bautizó a su hijo Tony como homenaje a Tony Montana, el protagonista de la cinta “Scarface” o “Cara Cortada”.

De hecho, el “Pequeño J” se presentaba como Pablo Emilio Escobar en sus redes sociales.

Con solo 13 años, juró cobrar venganza tras la muerte de su padre en 2013 durante un enfrentamiento por el control del distrito de La Esperanza, en Perú.

¿Cómo fue el asesinato de Brenda, Morena y Lara?

El pasado 19 de septiembre, Brenda del Castillo y Morena Verri y Lara Gutiérrez, las primeras de 20 años y la última de 15, subieron a una camioneta blanca en La Matanza, que las llevaría a una fiesta en otro distrito de Buenos Aires.

Sin embargo las llevaron a una casa donde las torturaron, asesinaron y mutilaron durante una transmisión en vivo a través de la red social Instagram, en un grupo cerrado de 45 personas que presenciaron a distancia el brutal crimen que ha indignado a toda Argentina.

El triple feminicidio de Brenda, Morena y Lara desató indignación en Argentina, donde se han llevado a cabo marchas para exigir justicia. / NurPhoto Ampliar

Durante los hechos, el “Pequeño J” habría dicho “así le va a quien me roba”, por lo que se presume que alguna de las víctimas habría robado dinero o droga al grupo criminal. El 24 de septiembre, los cuerpos de Brenda, Morena y Lara fueron encontrados en la casa donde les arrebataron la vida.

Esto ocurre meses después que el presidente de ese país, Javier Milei, propuso eliminar el concepto de feminicidio de la ley desatando el rechazo de los colectivos feministas. Mientras Argentina está en shock por el múltiple crimen, Milei está en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump.

