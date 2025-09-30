GEM y Gobierno de México refuerzan apoyos a familias afectadas por lluvias en Nezahualcóyotl

En coordinación con el Gobierno de México se entregarán apoyos alimentarios, de salud y bienestar a todas las familias censadas.

Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, supervisa en territorio el levantamiento de censos casa por casa.

En un mensaje a medios, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que mientras concluyen los trabajos de desalojo de agua, limpieza y desinfección en Nezahualcóyotl, las clases continuarán en línea la próxima semana para garantizar un regreso seguro a las aulas y que los alumnos no interrumpan sus actividades académicas. La mandataria detalló que, en coordinación con el Gobierno de México, se entregarán apoyos alimentarios, atención médica y de salud mental, así como campañas de vacunación y cuidado animal para las familias afectadas.

La Secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, destacó que más de 450 servidores públicos realizan un censo casa por casa para registrar daños en viviendas y bienes, con el fin de que toda familia reciba apoyo sin necesidad de acudir a módulos; el censo se levantará en todos los hogares afectados.

El Director General de CONAGUA, Efraín Morales López, informó que operan 53 equipos de bombeo y 20 pipas, lo que redujo de 112 a 29 las calles afectadas. Aseguró que permanecerán en la zona hasta desalojar completamente el agua. Posteriormente iniciará la desinfección en calles, patios y viviendas, además de trabajar en una solución definitiva como el colector de Chalco.

El Presidente Municipal Adolfo Cerqueda Rebollo explicó que la lluvia superó los 90 milímetros —equivalente a lo que cae en un mes— y afectó a cerca de 8 mil familias en colonias como José Vicente Villada, Loma Bonita, Reforma, Constitución, Águilas, Agua Azul, Metropolitana, Evolución y Vergel.

Finalmente, la Gobernadora Delfina Gómez agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación de los tres niveles de gobierno, al subrayar que la prioridad es proteger la salud y seguridad de las familias y ofrecer soluciones de fondo frente a las inundaciones.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, y Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.