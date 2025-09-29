Yucatán será sede del principal encuentro latinoamericano de pesca y acuacultura sostenible

Yucatán presentará el primer Plan Climático estatal para la Pesca y Acuacultura y se consolidará como referente en sostenibilidad pesquera.

Del 3 al 5 de diciembre, Yucatán recibirá a líderes del sector pesquero y acuícola de toda América Latina en el 5º Summit Latinoamericano por la Sostenibilidad Pesquera y Acuícola, que se llevará a cabo en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, anunció el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), en coordinación con el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca).

La presentación del evento tuvo lugar en la Casa de Yucatán en Ciudad de México, encabezada por la titular de la Sepasy, Lila Frías Castillo, quien destacó que este encuentro reunirá experiencias regionales e internacionales en materia de sostenibilidad.

“Durante el Summit se compartirán experiencias regionales e internacionales y se presentará el Plan de Acción Climática para la Pesca y la Acuacultura, pionero en México y que posiciona a Yucatán como líder en sostenibilidad”, informó Frías Castillo.

La funcionaria estatal destacó que esta cita internacional es posible gracias a la alianza entre la administración que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena, y el Comepesca, con el objetivo de impulsar políticas sostenibles, promover productos con valor agregado y consolidar a Yucatán como referente nacional en innovación y responsabilidad ambiental dentro del sector.

Durante tres días, Mérida será el punto de encuentro de productoras y productores, académicos, comercializadores, organismos internacionales, chefs, líderes de opinión y de todas aquellas personas que creen en la construcción de un futuro más sustentable desde la comunidad.

Por su parte, Citlali Gómez Lepe, presidenta del Comepesca, aseguró que este evento marcará un antes y un después para la región peninsular.

“Queremos que este encuentro se convierta en un movimiento por la sostenibilidad pesquera. Las inscripciones se abrirán el 1 de octubre, invitamos a todas y todos a sumarse”, sostuvo.

Con el respaldo del Gobernador Joaquín Díaz Mena, Yucatán abre sus puertas para mostrar su cultura, gastronomía y pesca tradicional, consolidándose como referente regional y global del sector.